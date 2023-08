Rockets holen weiteren Verteidiger

Artikel anhören Limburg. (PM EGDL) Von den Lauterbacher Luchsen stößt Michael Kristic, zu dessen Stärken die Ruhe und Spielübersicht zählt, zur EG Diez-Limburg und...

Limburg. (PM EGDL) Von den Lauterbacher Luchsen stößt Michael Kristic, zu dessen Stärken die Ruhe und Spielübersicht zählt, zur EG Diez-Limburg und verstärkt die Defensive.

Der 1,87 m große Verteidiger machte im Alter von drei Jahren seine ersten Schritte auf Holzkirchner Eis, bevor er bei den Tölzer Löwen ausgebildet wurde. Als Highlights im Nachwuchsbereich sieht der Zwei-Wege Verteidiger den Gewinn der Deutschen Meisterschaft in der Schüler-Bundesliga in der Saison 2012/13 und seine mehr als zehn Einsätze als Nationalspieler: „Die Nachwuchsarbeit in Tölz war hervorragend und so hatte ich das Glück mich mit Spielern auf Top-Niveau in der Liga und der Nationalmannschaft zu messen.“

Nach 138 Spielen (sechs Tore und 32 Vorlagen) in der DNL, in denen Kristic in der Regel als Kapitän oder dessen Assistant auflief, kam der 26-jährige im Seniorenbereich in fünf Partien in der DEL2 sowie 25 Spielen in der Oberliga Süd zum Einsatz, bevor er den Fokus auf Studium und Beruf legte und mit dem Sport kürzer trat.

„In meinem ersten Jahr bei den Senioren kam ich als junger Spieler auf meine Einsätze in der Oberliga Süd und wir sind direkt in die DEL2 aufgestiegen“, führt der Linksschütze aus. „Auch dort absolvierte ich einige Partien, war aber hauptsächlich als Förderlizenzspieler für Miesbach in der Oberliga mit viel Eiszeit aktiv. Mich hat es dann beruflich und aufgrund meines Studiums nach Frankfurt verschlagen und somit war klar, dass ich zeitlich bedingt nicht weiter als Profi Eishockey spielen kann. Es ging dann noch einmal back to the roots zu meinem Heimatverein, den ESC Holzkirchen und vor allem durch Julian Grund bin ich dann nach Lauterbach gekommen. Der Zeitaufwand, den Oberliga-Eishockey in Diez-Limburg mit sich gebracht hätte, wäre für mich nicht möglich gewesen. Jetzt nach dem Rückzug der Rockets ist die Situation eine andere. Zum einen ist die Anfahrt nach Diez wesentlich kürzer als nach Lauterbach, zum anderen spielen einige meiner Freunde hier. Meine gesammelte Erfahrung möchte ich positiv für das Team einbringen. Wenn der Spirit innerhalb der Mannschaft stimmt, kann es in allen Wettbewerben schon sehr weit gehen.“

„Mit Michael Kristic bekommen wir einen stabilen und erfahrenen Verteidiger“, sagt Arno Lörsch über den Defender mit bayerischen Wurzeln. „Er hat schon als junger Spieler früh gezeigt, welches Potential in ihm steckt. Mit seinen mittlerweile 26 Jahren verfügt er über die notwendige Routine, die für eine kompakte Defensive benötigt wird.“

Folgender Kader der Saison 2023/24 wurde bisher veröffentlicht

Tor: Tim Marco Stenger, Marian Kapicak, Janis Wagner

Verteidigung: Michael Kristic, Lorenzo Valenti, Torben Reuner, Alexander Seifert, Jannis Lachmann (FL), John McLean

Sturm: Paul König, Marcel Kurth, Brendan Nehmer, Niko Lehtonen, Hunter Fortin, David Lademann, Konstantin Firsanov, Artur Karpenko, Nils Wegner, Marek Krocker, Julian Grund

