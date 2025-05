Rockets holen junge Talente fÃ¼r Sturm und Tor

Limburg. (PM EGDL) Die EG Diez-Limburg bleibt bei der Kaderplanung dem neu eingeschlagenen Weg treu und kann mit Marino Brlic einem jungen, hochmotivierten Stürmer vom SC Riessersee aus der Oberliga Süd an den Heckenweg locken.

Der gebürtige Villinger wurde im Nachwuchs der Schwenninger Wild Wings ausgebildet, bevor er zur Düsseldorfer EG und im Anschluss nach Duisburg wechselte. Bei den Füchsen bestritt er nicht nur 55 Spiele mit 97 Scorerpunkten (45 Tore, 52 Assists) in der DNL3, sondern ging auch in zehn Partien in der Oberliga Nord aufs Eis. Im Anschluss zog es den mittlerweile 21-jährigen in den Süden nach Garmisch in die DNL2 und auch dort konnte er mit 33 Punkten (12 Tore, 21 Assists) überzeugen. Die abgelaufenen Saison brachte für den Linksschützen dann die erste komplette Saison im Seniorenbereich: Mit Riessersee bestritt der junge Stürmer in der Oberliga Süd 49 Partien (1 Tore, 6 Assists) und sammelte gegen den EV Füssen und die Tilburg Trappers auch erste Playoff-Erfahrungen.

„Mein Ziel ist es, mich stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Dafür ist vor allem Eiszeit wichtig“, begründet Marino seinen Wechsel. „Die Rockets waren schon in der Vergangenheit eine gute Adresse für junge Spieler und wollen diesen Weg in der Zukunft noch verstärken. Ich werde hart für das Team arbeiten und will mich als wichtiger Baustein im Team etablieren. Als Sportler möchte man natürlich vorne mitspielen und idealerweise am Ende der Saison einen Pokal in der Hand halten. Ich freue schon jetzt auf die neue Herausforderung und die anstehende Saison.“

„Mit Marino bekommen wir einen topfitten Außenstürmer, der extrem auf seine körperliche Verfassung achtet“, so die sportliche Leitung. „Er ist ein exzellenter Skater, der auch sehr gut nach hinten arbeitet und dabei von seiner Geschwindigkeit profitiert. Die Gespräche mit ihm waren von Beginn an völlig unkompliziert und wir erzielten ganz schnell eine Einigung. Er ist ein junger, sehr motivierter Spieler mit klaren Vorstellungen auf und neben dem Eis. Genau das, was wir suchen.“

Junger Goalie kommt aus Bayern

Die Verantwortlichen der EG Diez-Limburg waren erneut aktiv und konnten eine der vakanten Positionen im Tor besetzen. Der 23-jährige Justin Köpf wechselt an den Heckenweg und somit verstärkt ein waschechter Bayer künftig das Team der EGDL.

Seine Ausbildung absolvierte Köpf in der Talentschmiede des ERC Ingolstadt sowie beim Deggendorfer SC. Für letzteren bestritt er auch sein erstes Pflichtspiel im Seniorenbereich, bevor er zu den Saale Bulls nach Halle wechselte. In der Saison 2023/24 kehrte er zunächst in die Oberliga Süd nach Deggendorf zurück, ehe er in die Bayernliga zum EV Dingolfing wechselte. Zuletzt stand er für den EC Pfaffenhofen zwischen den Pfosten und erwies sich vor allem in der Relegation mit 2,48 Gegentoren pro Spiel als konstantester Keeper. Insgesamt kann Justin in seiner noch jungen Eishockeylaufbahn auf acht Partien in der Oberliga mit einem Gegentorschnitt von 3,48 und einer Fangquote von 91,5 % und 42 Einsätze in der Bayernliga mit 3,85 Gegentreffern pro Partie zurückblicken.

„Die Regionalliga NRW mit der EGDL ist derzeit perfekt für mich, da ich aktuell in Duisburg lebe und dort auch bleiben möchte“, so der junge Goalie im Gespräch mit dem Medienteam. „Ich will mich bei den Rockets als Goalie weiterentwickeln und natürlich wie jeder Spieler dem Team helfen und oben mitspielen. Danach geht’s in die Playoffs, und dann schauen wir, wie weit es für uns geht.“

„Justin passt genau in unser Konzept für die kommende Saison“, so die sportliche Leitung. „Wir wollen uns mit jungen, hungrigen Spielern neu aufstellen und haben mit ihm einen weiteren Kader-Baustein mit viel Potential gefunden. Uns ist bewusst, dass er in große Fußstapfen tritt, wir sind uns aber sicher, dass er seinen Weg machen wird.“

