Rockets geben Spiel in zweitem Drittel aus der Hand

Limburg. (PM Rockets) Die EG Diez-Limburg verliert das Auswärtsspiel bei den Moskitos Essen am Sonntagabend mit 2:6 (1:0, 1:4, 0:2). Besonders die vier Gegentore...

Limburg. (PM Rockets) Die EG Diez-Limburg verliert das Auswärtsspiel bei den Moskitos Essen am Sonntagabend mit 2:6 (1:0, 1:4, 0:2).

Besonders die vier Gegentore im zweiten Abschnitt waren am Ende ausschlaggebend für die Niederlage. Bereits am Dienstag reisen die Rockets zum nächsten Auswärtsspiel bei den Tilburg Trappers (19 Uhr).

Mit der Unterstützung von gleich drei Förderlizenzspielern aus Bad Nauheim (Nikonor Dobryskin, Mark Shevyrin, Leon Köhler) und Förderlizenzspieler Tom Geischeimer aus Kassel konnte die EGDL am Essener Westbahnhof 12 Feldspieler aufbieten. Und Leon Köhler von den Roten Teufeln war es denn auch, der die Rockets nach Vorarbeit von Cody Drover in Führung brachte (19.). In diesem ersten Drittel hatte Essen leichte Vorteile bei den Spielanteilen, die EGDL aber hatte öfter auf das gegnerische Tor geschossen.

„Wir sind ganz gut gestartet“, analysierte Rockets-Trainer Jan Pantkowski. „Aber wir haben das Spiel dann im zweiten Drittel komplett aus der Hand gegeben mit vier Gegentoren. Da hat mir die Reaktion der Mannschaft gefehlt.“ Zunächst hatte Essen das Spiel durch Tore von Toni Lamers (25.) und Andre Huebscher (27.) gedreht, wenig später aber in Unterzahl den Ausgleich durch Cody Drover kassiert (29.).

Doch das 2:2 gab keinen weiteren Auftrieb, stattdessen schlugen die Moskitos noch zwei Mal eiskalt zu: Aaron McLeod (31. Überzahl) und Enrico Saccomani (39.) schossen eine beruhigende 4:2-Führung für Essen heraus. Als McLeod im letzten Drittel dann erneut in Überzahl zum 5:2 traf (46.) war das Spiel entschieden. „Bei einem Drei-Tore-Rückstand wird es dann natürlich sehr schwer“, sagte Pantkowski, der eingestand: „Wir hatten uns eigentlich ein bisschen mehr vorgenommen.“

Stattdessen machte McLeod kurz vor Schluss seinen Hattrick perfekt und besorgte den 6:2-Endstand für die Gastgeber (60.), bei denen der junge DNL-Keeper Pascal Seidel (Düsseldorf) ein ganz starkes Spiel machte. „Ich bin einfach maßlos enttäuscht vom zweiten Drittel“, sagte Pantkowski, dessen Team nun zwei Mal innerhalb weniger Tage zu den Tilburg Trappers in die Niederlande reisen muss. Dort ist man sowohl am Dienstag als auch am Freitag zu Gast, bevor es am Sonntag Zuhause gegen die Hammer Eisbären geht.

EG Diez-Limburg: Guryca (Busch) – Dobryskin, Geischeimer, Wächtershäuser, Shevyrin – Drover, Slaton, King, Lademann, Lehtonen, Richter, König, Köhler.

Schiedsrichter: Chris van Grinsven.

Zuschauer: 481.

Tore: 0:1 Leon Köhler (19.), 1:1 Toni Lamers (25.), 2:1 Andre Huebscher (27.), 2:2 Cody Drover (29., Überzahl), 3:2 Aaron McLeod (31., Überzahl), 4:2 Enrico Saccomani (39.), 5:2 Aaron McLeod (46., Überzahl), 6:2 Aaron McLeod (60.).

Strafen: Essen 6, Diez-Limburg 11.

Der Ausblick

Dienstag, 19 Uhr: Tilburg vs EGDL

Freitag, 19 Uhr: Tilburg vs EGDL

Sonntag, 18.30 Uhr: EGDL vs Hammer Eisbären