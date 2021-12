Rockets feiern Kantersieg gegen Krefeld

Limburg. (PM Rockets) Vor dieser Mannschaft kann man nur den Hut ziehen: Ausgerechnet in einer Phase der Saison, in der auf und neben dem...

Limburg. (PM Rockets) Vor dieser Mannschaft kann man nur den Hut ziehen: Ausgerechnet in einer Phase der Saison, in der auf und neben dem Eis alle über die Maßen gefordert sind, feiern die Rockets den höchsten Sieg seit Rückkehr in die Oberliga: Die EG Diez-Limburg schlägt am Sonntagabend den Krefelder EV auch in der Höhe verdient mit 9:2 (2:1, 4:1, 3:0).

Zum ersten Mal in der laufenden Saison gibt es im Anschluss an ein Spiel eine Humba mit den Fans. Diese Partie macht Mut für die nächsten Aufgaben – zum Beispiel am Donnerstag (20 Uhr) gegen Herford.

Auch wenn sich Siege im Eishockey nicht über den Erfolg einzelner definieren lassen, schließlich ist das noch immer ein Mannschaftssport, war gegen Krefeld mal wieder auf die Verlass, auf die sich die Rockets immer verlassen können. Jan Guryca beispielsweise, der ins Tor zurückkehrte und wie gewohnt souverän agierte. Oder Cheyne Matheson: der Kanadier traf dreifach.

Besonders erfreulich aber war, was vor allem die Jüngsten im Team leisteten: Justin Büsing und Leonhard Korus, Förderlizenzspieler der Kölner Junghaie, trafen erstmals für die EGDL. Mit Lorenzo Valenti, Paul König und Niko Lehtonen trugen sich weitere junge Spieler in die Torschützenliste mit ein. Auch wenn die Mannschaft zuletzt auch schwache Phase bot, gegen Krefeld hatte sich das gesamte Team ein Sonderlob verdient.

Personell fehlten bei der EGDL erneut wichtige Stammspieler – allen voran Kapitän Daniel Ketter, Stürmer Kevin Lavallee und Verteidiger Alexander Seifert. Aber auch Krefeld hatte zahlreiche hochkarätige Ausfälle zu kompensieren – das nahm sich auf beiden Seiten nicht viel.

Die Rockets erwischten mit dem Führungstreffer durch Justin Büsing (14.) den besseren Start. Allerdings war Krefeld ebenso drin im Spiel: Routinier Adrian Grygiel glich drei Minuten später aus (17.). Hatte die EGDL zuletzt öfters die Schlussminute in einem Drittel verschlafen und oftmals noch Gegentore kassiert, so schlugen sie dieses Mal selbst zu: Cheyne Matheson sorgte mit seinem Treffer (20.) dafür, dass man mit einer knappen 2:1-Führung in die erste Pause ging.

Im zweiten Abschnitt präsentierten sich die Rockets dann extrem effektiv: Lorenzo Valenti (27.), Paul König (28.), Steve Slaton (30.) und Leonhard Korus (37., Überzahl) erhöhte auf 6:1. Damit war natürlich eine Vorentscheidung gefallen, zumal die Führung auch absolut verdient war. Ty Kolle konnte für Krefeld zum Ende des zweiten Abschnitts lediglich noch Ergebniskosmetik betreiben (39.).

Im letzten Drittel brachte die EGDL den Sieg dann routiniert und ungefährdet nach Hause. Mit einem Doppelschlag von Matheson (47., 54.) und einem späten Tor von Niko Lehtonen (59.) schraubten die Rockets das Endergebnis noch auf 9:2 in die Höhe. Ein wichtiger Sieg, nachdem die Mannschaft am Freitagabend in Rostock mit 5:9 verloren hatte. Dort hatte ein 1:7 im ersten Drittel zur klaren Niederlage geführt.

„Das war aus unserer Sicht heute Abend ein schlechtes Spiel“, sagte Krefelds Trainer Elmar Schmitz. „Bei den Rockets waren heute viele junge Spieler im Team. Das freut mich zu sehen, ein gutes Statement in die Liga hinein. Bei uns haben zu viele Spieler heute Abend keine Oberliga-taugliche Leistung gezeigt, weshalb der Sieg für Diez-Limburg auch in der Höhe voll in Ordnung geht.“ Rockets-Trainer Jeffrey van Iersel freute sich über die Leistung seiner Mannschaft: „Eine gute Reaktion auf Freitag. Am Anfang des Spiels wirkte das bei uns noch ein bisschen eingerostet, aber dann haben wir sehr gut ins Spiel gefunden. Alle drei Reihen haben heute einen richtig guten Job gemacht. Mich freut besonders, dass die jungen Spieler nicht nur stark gespielt, sondern auch fleißig Scorerpunkte gesammelt haben. Ich bin sehr froh über dieses Ergebnis.“

EG Diez-Limburg: Guryca (Busch) – Korus, Bettahar, Mayr, Shevyrin, Valenti, Wächtershäuser – Lademann, Slaton, König, Brothers, Matheson, Büsing, Krymskiy, Lehtonen, Wellhausen.

Schiedsrichter: Ruhnau / Zahrt.

Zuschauer: 136.

Tore: 1:0 Justin Büsing (14.), 1:1 Adrian Grygiel (17.), 2:1 Cheyne Matheson (20.), 3:1 Lorenzo Valenti (27.), 4:1 Paul König (28.), 5:1 Steve Slaton (30.), 6:1 Leonhard Korus (37., Überzahl), 6:2 Ty Kolle (39.), 7:2, 8:2 Cheyne Matheson (47., 54.), 9:2 Niko Lehtonen (59.), .

Strafminuten: Diez-Limburg 4, Krefeld 10.

Der Ausblick

Donnerstag, 20 Uhr: EGDL vs Herford