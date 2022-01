Rockets empfangen mit ihrem neuen Coach Jan Pantkowski Erfurt und mÃ¼ssen zum Meister

Limburg. (PM Rockets) Zwei schwere Aufgaben warten auf die EG Diez-Limburg: Am heutigen Freitagabend empfangen die Rockets am heimischen Heckenweg die Black Dragons aus...

Limburg. (PM Rockets) Zwei schwere Aufgaben warten auf die EG Diez-Limburg: Am heutigen Freitagabend empfangen die Rockets am heimischen Heckenweg die Black Dragons aus Erfurt (20 Uhr). Und am Sonntag geht es zum amtierenden Meister Hannover Scorpions, die Partie beginnt um 19 Uhr.

Blickt man auf die Tabelle der Oberliga Nord, dann stehen die Black Dragons dort, wo die Rockets gerne hinwollten: mittendrin in den Play-offs. Das Team aus Erfurt hat bereits 40 Punkte auf dem Konto und damit ein sattes Polster von 12 Punkten auf Tabellenplatz elf – das wäre der erste Tabellenplatz, ab dem man nicht mehr an den Pre-Playoffs teilnehmen dürfte. Die EGDL steht mit aktuell 22 Zählern auf Tabellenplatz zwölf – exakt zehn Punkte hinter dem Tabellenzehnten Rostock Piranhas. Ein Rückstand, den man im Eishockey mit einer kleinen Serie schnell aufholen kann, dafür muss bei der EGDL aber alles passen.

Damit dies hoffentlich schnell der Fall ist, arbeitet der neue Trainer Jan Pantkowski derzeit intensiv mit der Mannschaft. Bereits im Training unter der Woche deutete sich an, dass er die Reihen-Zusammenstellung zum Wochenende hin deutlich verändern wird. Noch am Dienstagabend, beim 1:6 am Heckenweg gegen Essen, hatte das Team in der gewohnten Formation gespielt. Pantkowski wollte sich, erst am Vortag verpflichtet und ohne Eistraining in dieses Spiel gegangen, erst einmal einen Überblick verschaffen.

„Die Jungs brauchen jetzt Halt und einen klaren Plan“, sagt der neue Rockets-Trainer. „Das Spiel ohne Scheibe ist immens wichtig. Da brauchen wir klare Strukturen, damit die Mannschaft sich auf dem Eis wieder sicherer fühlt. Wir schauen derzeit nicht von Spiel zu Spiel, wir schauen von Drittel zu Drittel. Es geht jetzt vor allem darum, unseren Plan zu verinnerlichen und uns kontinuierlich zu verbessern.“

Die Reise am Sonntagabend führt die Rockets dann nicht nur zum amtierenden Oberliga-Nord-Meister, sondern auch zum Tabellenzweiten: Die Scorpions aus Hannover (69 Punkte) sind derzeit erster Verfolger von Spitzenreiter Halle (73). In heimischer Halle wird der klare Favorit alles daran setzten, den Bulls auf den Fersen zu bleiben. Für die Rockets gilt es, schnellstmöglich in die neuen (Spiel)Strukturen zu finden.

Der Ausblick

Freitag, 20 Uhr: EGDL vs Erfurt

Sonntag, 19 Uhr: Hannover Scorpions vs EGDL