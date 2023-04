Rockets besetzen erste Importstelle mit College-Spieler aus den U.S.A.

Limburg. (PM EGDL) Nachdem in der abgelaufenen Saison auf die osteuropäische Schiene gesetzt wurde, schlägt die EGDL mit der Verpflichtung von Brandon Nehmer nach...

Limburg. (PM EGDL) Nachdem in der abgelaufenen Saison auf die osteuropäische Schiene gesetzt wurde, schlägt die EGDL mit der Verpflichtung von Brandon Nehmer nach einem Jahr Abstinenz wieder auf dem nordamerikanischen Markt zu.

Der 23-jährige US-Amerikaner, der 2018 zum Massachusetts High School Division I Spieler des Jahres, Western Mass Spieler des Jahres (Bessone Award) und ins All-Boston Scholastic First-Team sowie All-Boston Herald First-Team gewählt wurde, stürmte die letzten drei regulären Spielzeiten für die Skyhawks, dem College-Team von Stonehill in Massachusetts. Das Team war zuletzt in der faktisch zweithöchsten College-League, der NCAA III, angesiedelt. Danach folgte die Einstufung in die NCAA I. Insgesamt kommt der Amerikaner in seiner Zeit in der National Collegiate Athletic Association auf 63 Punkte.

Dass die Verantwortlichen der Rockets sehr früh auf dem Transfermarkt tätig geworden sind, zeugt davon, dass man mit Brendan Nehmer einen Wunschkandidaten unter Vertrag genommen hat.

Nehmer ist bereit den Sprung über den großen Teich nach Europa zu wagen und schwärmt bereits von seiner Chance in Deutschland: „Mein Agent hat für mich nach einer ersten Möglichkeit Ausschau gehalten professionelles Eishockey zu spielen. Als das Thema Deutschland auf dem Tisch kam, habe ich eine große Chance für mich gesehen. Ich möchte bei den Rockets meinen nächsten Schritt gehen und das nächste Level in Sachen Eishockey erreichen. Meine Familie hat sehr viel Zeit und Geld in meinen Sport gesteckt und nun fühlt es sich so an, als ob ich es endlich geschafft habe. Ich bin auf jeden Fall aufgeregt meine Taschen zu packen und um die halbe Welt zu reisen, damit ich meinen Traum erfüllen kann. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten in Diez-Limburg loszulegen.“

Headcoach Carsten Gosdeck ist von dem jungen Amerikaner überzeugt: „Importstellen sind Schlüsselpositionen, die mit Topspielern besetzt werden, die dann auch sofort zünden müssen. Wir haben intensiv und gut recherchiert. Brendan spielte NCAA III und zuletzt sogar NCAA I. Er hat dort eine hervorragende und intensive Ausbildung genossen. Er bringt starke Werte und Voraussetzungen mit, um bei uns durchzustarten.“

Folgender Kader wurde bisher veröffentlicht:

Verteidigung: Lorenzo Valenti

Sturm: Paul König, Marcel Kurth, Brendan Nehmer

