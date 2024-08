Rockets angeln sich lettischen Angreifer

Limburg. (PM EGDL) In der Saison 2022/23 machten die Rockets bereits sehr gute Erfahrungen mit lettischen Stürmern und in der kommenden Spielzeit soll es...

Limburg. (PM EGDL) In der Saison 2022/23 machten die Rockets bereits sehr gute Erfahrungen mit lettischen Stürmern und in der kommenden Spielzeit soll es wieder so werden.

Die EG Diez-Limburg besetzt die letzte freie Kontingentspielerstelle mit dem in Riga geborenen Angreifer Antons Sinegubovs.

Der 24-jährige erlernte den Eishockeysport im Nachwuchs des Erstligaclubs seiner Geburtsstadt und spielte im Anschluss mit HK Riga, dem Farmteam des KHL-Clubs Dynamo Riga in der Molodjoschnaja Chokkeinaja Liga (MHL). In der multinationalen höchsten Juniorenliga unterhalb der KHL mit Teilnehmern aus Russland, Kasachstan, China und Lettland verbuchte der junge Stürmer, der auf den Spitznamen „Sinji“ hört, 91 Scorerpunkte (41 Tore, 50 Assists) in 219 Spielen. Zudem trat er im Jahr 2020 mit der lettischen U20 – Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM der 1A-Divison an und steuerte in fünf Partien ein Tor und eine Vorlage zum Gewinn der Silbermedaille bei.

Als erste Station im Seniorenbereich ging es für den Linksschützen direkt als Import nach Zell am See in die Alps Hockey League, wo er mit 41 Punkten (15 Tore, 26 Assists) in 48 Partien sofort überzeugen konnte. Nach einem Jahr mit 22 Zählern (6 Tore, 16 Assists) bei JKH GKS Jastrzebie in der ersten polnischen Liga, feierte der Rechtsaußen in der vergangen Saison mit HK Mogo und dem ehemaligen Rockets-Stürmer Lauris Bajaruns die lettische Meisterschaft, zu der er mit 12 Toren und 20 Vorlagen in 39 Partien seinen Teil beitrug und für die starken Leistungen mit dem ersten Einsatz im Nationalteam belohnt wurde.

„Die Bene League, jetzt CEHL, wird von Jahr zu Jahr stärker und ist eine sehr interessante Alternative zu anderen europäischen Ligen“, begründet Antons seinen Wechsel. „Ich sehe dort mit den Rockets eine große Perspektive um mich weiterzuentwickeln und freue mich die Fans, das Umfeld, meine neuen Mitspieler und den Staff kennenzulernen. Mein Ziel ist es, dem Team mit meinen Fähigkeiten zu vielen Siegen in der Liga zu verhelfen und in allen Wettbewerben den größtmöglichen Erfolg zu erzielen.“

„Nach der Verpflichtung der ersten beiden Imports waren wir bei der Suche nach dem dritten Kontingentspieler sehr geduldig“, erläutert Arno Lörsch die Vorgehensweise. „Es war uns wichtig einen Spieler mit internationaler Erfahrung, körperlicher Präsenz und Torinstinkt zu finden. Antons konnte bisher bei allen Vereinen überzeugen, Meisterschaften gewinnen und bringt mit einer Größe von 190 cm und einem Gewicht von 87 Kilo Gardemaße mit.“

Bisher veröffentlichter Kader der Saison 2024/25:

Tor: Justin Schrörs, Marian Kapicak

Verteidigung: Alexander Seifert, Emre Yamak, Lorenzo Valenti, Maik Klingsporn, Torben Reuner, Mike Kristic, Dominik Gutjahr, Tim Dreschmann

Sturm: Paul König, Artjom Piskowazkow, Marcel Kurth, Niko Lehtonen, Miro Mäkinen, Christian Bauhof, Sami Tamminen, David Lademann, Thomas Lichnovsky, Antons Sinegubovs