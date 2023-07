Roby Haazen besetzt Kontingentstelle bei der Grefrather EG

Artikel anhören Grefrath. (PM Phoenix) Beim Grefrath Phoenix wurde eine weitere wichtige Personalentscheidung getroffen. Kontingent-Stürmer Roby Haazen schnürt auch in der kommenden Saison seine...

Grefrath. (PM Phoenix) Beim Grefrath Phoenix wurde eine weitere wichtige Personalentscheidung getroffen.

Kontingent-Stürmer Roby Haazen schnürt auch in der kommenden Saison seine Schlittschuhe für das Team von der Niers.

Es war ein zähes Ringen um den „Fliegenden Holländer“, wie Roby Haazen durchaus anerkennend und mit viel Wertschätzung oft auch von den Phoenix-Fans genannt wird. Der für seine enorme Schnelligkeit bekannte Flügelstürmer mit niederländischem Pass hat trotz einiger Lockrufe höherklassig spielender Clubs nun seine Zusage gegeben, auch 2023/24 für die Blau-Gelben aufzulaufen. Es wird seine 13. Saison im Trikot der 1. Mannschaft.

„Roby hatte verschiedene Angebote aus der Regionalliga und aus seiner niederländischen Heimat. Ich bin sehr froh, dass wir ihn dennoch von unserem sportlichen Konzept und unseren Zielen überzeugen konnten, so dass er sich schließlich erneut für den Phoenix entschieden hat“, lässt GEG-Trainer Joschua Schmitz wissen.

Haazen, der Anfang August seinen 31. Geburtstag feiert, gehört mit der Erfahrung aus 218 Landesliga-, Regionalliga- und Oberliga-Spielen für die GEG längst zu den Routiniers im Team und führt mit 131 Treffern die ewige vereinsinterne Torjägerliste der Blau-Gelben an. In der ewigen Scorerliste rangiert der Mann mit der Nummer 18 bei weiteren 128 Assists und insgesamt 259 Scorerpunkten hinter Kapitän Andreas Bergmann auf Rang zwei.

Dass dieses Punktekonto durchaus noch um den einen oder anderen Zähler anwachsen wird, dürfte Roby Haazens Fans an der Niers und jenseits der niederländischen Grenze freuen, doch sein Wert für die Mannschaft lässt sich nicht nur an Torbeteiligungen messen: „Roby kann unser Spiel enorm schneller und dynamischer machen und dadurch jederzeit für neue Impulse sorgen“, so Coach Joschua Schmitz, der seinen Toptorjäger dank seiner Geschwindigkeit in heiklen Situationen auch als effektiven „Abfangjäger“ schätzt. „Zudem ist Roby ein absoluter Muster-Athlet und aufgrund seiner sportlichen Einstellung auf und neben dem Eis ein absolutes Vorbild für unsere jüngeren Spieler“.

Als Niederländer wird Haazen bei der GEG erneut eine Kontingentstelle besetzen und soll auch künftig der Turbo im Grefrather Angriffs-Motor sein.

Die weiteren Kaderplanungen sind unterdessen bereits weit vorangeschritten. In Kürze sollen weitere Namen bekanntgegeben werden.

Bislang gehören folgende Spieler zum Team für die Landesliga-Saison 2023/24

Tor: ./. –

Verteidigung: Stefan Bronischewski, Henry Karg (neu), Tilo Schwittek, Philipp von Colson, Benedikt Pricken (neu) –

Angriff: Marlon Alves de Lima (neu), Andreas Bergmann, Roby Haazen, Tobias Meertz, Max Parschill, Laurenz von Colson, Kai Weber, Brian Westerkamp (neu).

