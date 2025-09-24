Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Eispiraten Crimmitschau Robin Veber erhält Förderlizenz von den Grizzlys Wolfsburg
Eispiraten CrimmitschauTransfermarkt GER

Robin Veber erhält Förderlizenz von den Grizzlys Wolfsburg

Kooperation mit Bremerhaven: Büsing und Bettahar erhalten Lizenz für die Eispiraten

24. September 20251 Mins read84
Robin Veber - © Eispiraten Crimmitschau
Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben auf die anhaltenden Verletzungsprobleme im Kader reagiert und können mit Robin Veber einen neuen Stürmer im Team begrüßen.

Der 21-jährige Offensivspieler erhält eine Förderlizenz von den Grizzlys Wolfsburg aus der PENNY DEL. Möglich wurde dies durch eine gemeinsame Absprache mit Wolfsburg und den Fischtown Pinguins, die normalerweise in einer exklusiven Kooperation mit den Eispiraten stehen. Zusätzlich werden Justin Büsing und Rayan Bettahar von den Fischtown Pinguins für die Westsachsen lizenziert.

Robin Veber mit Eispiraten-Vergangenheit in der Familie

Robin Veber kennt die Eispiraten bestens: Sein Vater Roman Veber spielte zwischen 2005 und 2007 für den ETC Crimmitschau, sein Bruder – ebenfalls Roman – stand im Nachwuchs der Westsachsen auf dem Eis. Der Angreifer, der sowohl die deutsche als auch die slowakische Staatsbürgerschaft besitzt, steht seit 2024 bei den Grizzlys Wolfsburg unter Vertrag und absolvierte bislang 30 Einsätze in der PENNY DEL. Zuvor trug er die Trikots des SC Riessersee sowie der Nachwuchsteams in Augsburg und Krefeld.

Heute absolvierte der 21-Jährige zunächst ein Probetraining bei den Eispiraten und konnte sich dabei den Trainern präsentieren. Nach weiteren Gesprächen mit Teammanager Ronny Bauer, den Coaches, dem Spieler selbst sowie den Verantwortlichen in Wolfsburg wurde beschlossen, dass Veber ab sofort mit einer Förderlizenz für die Eispiraten ausgestattet wird.

Justin Büsing und Rayan Bettahar für die Eispiraten spielberechtigt

Für die laufende Saison erhalten zudem Justin Büsing und Rayan Bettahar eine Lizenz für die Eispiraten Crimmitschau. Justin Büsing ist in Crimmitschau bestens bekannt. Der Stürmer ist bereits seit 2023 für die Westsachsen spielberechtigt und absolvierte seither 70 Partien, in denen er 8 Tore und 14 Vorlagen beisteuerte. Rayan Bettahar lief bereits in der vergangenen Spielzeit in 20 Begegnungen für die Eispiraten auf. Der Verteidiger steht aktuell jedoch aufgrund einer Unterkörperverletzung noch nicht wieder auf dem Eis.

Robin Veber im Interview (Herbst 2023)


3097
