Robin Slanina kehrt zu den KSW IceFighters Leipzig zurück

Leipzig.

Der 34-jährige Rechtsschütze wechselt vom Süd-Oberligisten Stuttgart Rebels in die Messestadt und ist ab sofort für das Team von Headcoach Patric Wener spielberechtigt.

Für den Deutsch-Tschechen ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, denn in den Spielzeiten 2020/2021 sowie 2021/2022 trug er bereits das IceFighters-Trikot. In seiner ersten Leipziger Saison war er dabei sogar erfolgreichster Scorer seines Teams. Insgesamt hat „Slani“ in 88 Spielen, darunter sieben Playoff-Partien, 94 Scorerpunkte für die IceFighters erzielt (41 Tore, 53 Vorlagen).

Robin Slanina stammt aus Opava in der Mährisch-Schlesischen Region in Tschechien. Seine erste Station in Deutschland war Peiting, wo er zunächst in der Junioren-Bundesliga und anschließend im Oberligateam spielte. Fast 600 Oberligaspiele in Süd- und Nordstaffel stehen bislang auf dem Konto des Leipziger Neuzugangs. Hinzu kommen 30 DEL2-Spiele für den sächsischen Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau.

Nach dem Abschied aus Leipzig im Sommer 2022 ging Robin Slanina zum Oberliga-Konkurrenten Moskitos Essen, die er im Dezember 2024 Richtung Stuttgart Rebels verließ. Nach sieben Wochen beim Tabellenletzten der Oberliga Süd erfolgt nun der Wechsel zurück zu den KSW IceFighters. Hier warten mit Florian Eichelkraut, Eric Hoffmann, Walther Klaus, Roberto Geiseler und Michael Burns fünf Spieler, mit denen er bereits gemeinsam für das Leipziger Team gespielt hat.

IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach über den Neuzugang: „Robin ist eine wirksame Verstärkung in dieser entscheidenden Saisonphase und wird uns definitiv weiterhelfen. Ein erfahrener Zwei-Wege-Stürmer wie er ermöglicht unserem Trainerteam mehr Flexibilität bei der Ausrichtung der Mannschaft.“

Robin Slanina wird wie schon zu seiner IceFighters-Zeit vor einigen Jahren die Nummer 71 tragen.

