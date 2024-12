Robin Meyer unterschreibt bei den SCL Tigers bis 2026/27

Langnau. (PM SCL Tigers) Die SCL Tigers setzen weiterhin auf ihre bewährte Goalie-Strategie und verpflichten Robin Meyer.

Der 24-jährige Torhüter unterschreibt einen Zweijahresvertrag und wird bis zur Saison 2026/27 für die Emmentaler zwischen den Pfosten stehen.

Mit dieser Verpflichtung führen die SCL Tigers die im Jahr 2022 begonnene Strategie fort und setzen weiterhin auf ein Schweizer Goalie-Duo. Ab der kommenden Saison wird die Erfahrung von Luca Boltshauser (Vertrag bis 2026) mit dem vielversprechenden Talent von Robin Meyer ergänzt. Meyer, der aktuell beim EHC Visp in der Sky Swiss League spielt, überzeugt in der laufenden Saison mit starken Leistungen: Der 191 cm grosse und 77 kg schwere Keeper absolvierte 30 Spiele und erreichte eine beachtliche Fangquote von 92,8 %.

Meyer spielte ab 2017 in Zug. Dort sammelte er nach der U17 und U20 vorwiegend bei der ehemaligen EVZ Academy wertvolle Spielpraxis. Im Jahr 2022 wechselte er zu den SC Rapperswil-Jona Lakers, wo er zu 25 Einsätzen in der National League kam. Zudem absolvierte er einige Spiele in der Swiss League für den EHC Olten (2022/23) und den EHC Winterthur (2023/24).

Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers, zeigt sich zufrieden: „Wir arbeiten weiterhin mit jungen und aufstrebenden Torhütern. Robin hatte bisher ein erfolgreiches Jahr in der Swiss League und konnte konstant wichtige Eiszeit sammeln. Robins Stärke liegt in seinem Positionsspiel und er besitzt ein solides technisches Fundament. Zusammen mit Martin Neckar bringt er grosses Potenzial in unsere Organisation.“

Neben Robin Meyer ist mit Martin Neckar ein weiterer talentierter Torhüter noch bis Saison 2025/26 engagiert. Der 19-jährige tschechisch-französische Doppelbürger mit Schweizer Lizenz wechselte zu Beginn der aktuellen Saison mit einer B-Lizenz vom Nachwuchsteam der SCL Young Tigers (U20-Elit) zum Partnerteam EHC Chur. Dort sammelte er in bisher 13 Spielen wertvolle Erfahrungen und weist eine Fangquote von 92 % auf.

