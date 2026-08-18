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Robin Meyer bleibt bis 2027/28 bei den SCL Tigers

18. August 20261 Mins read63
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Robin Meyer - © SCL Tigers Media
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Langnau. (PM SCL Tigers) Die SCL Tigers haben den Vertrag mit Robin Meyer um eine Saison verlängert.

Der 25-jährige Goalie steht damit neu bis zum Ende der Saison 2027/28 bei den Emmentalern unter Vertrag.

Meyer wechselte auf die Saison 2025/26 zu den SCL Tigers und etablierte sich rasch als wichtiger Bestandteil des Goalie-Teams. In seiner ersten Saison im Emmental kam er zu 22 Einsätzen in der National League und erreichte dabei eine Fangquote von 91,9 Prozent.

Im Sommer 2026 wurde Meyer erstmals für das Prospect Camp der Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten. Die Nominierung unterstreicht seine positive Entwicklung und die Leistungen, die er seit seinem Wechsel nach Langnau gezeigt hat.

Mit der Vertragsverlängerung von Robin Meyer verfügen die SCL Tigers sowohl für die Saison 2026/27 als auch für die Saison 2027/28 über Kontinuität auf der Goalie-Position. Das Torhüter-Trio bilden Luca Boltshauser, Martin Neckar und Robin Meyer, die allesamt bis zum Ende der Saison 2027/28 unter Vertrag stehen.

Die SCL Tigers verfolgen im Goalie-Bereich seit mehreren Jahren einen langfristigen Entwicklungsansatz, der von den SCL Young Tigers bis in die National League reicht. Begleitet wird dieser durch Head of Goalies William Rahm sowie Nachwuchs-Goalie-Coach Fredrik Pettersson Wentzel, der seit dieser Saison in der Organisation tätig ist.

«Robin hat sich seit seinem Wechsel zu den SCL Tigers gut entwickelt. Mit der Vertragsverlängerung setzen wir unseren Weg im Goalie-Bereich konsequent fort. Wir investieren seit Jahren gezielt in die Ausbildung und Entwicklung von Schweizer Torhütern und schaffen damit eine nachhaltige Grundlage für die Zukunft», sagt William Rahm, Head of Goalies der SCL Tigers.

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