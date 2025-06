Robin Berger und Nicolas Neuber tragen weiter das ERC-Trikot

Sonthofen. (PM ERC) Jede Menge Erfahrung hier, jede Menge Spielwitz dort: Mit Routinier Robin Berger und Offensivverteidiger Nicolas Neuber verlängern zwei Säulen der Sonthofer Abwehr ihre Verträge und werden damit auch in der kommenden Spielzeit die Schlittschuhe für den Oberallgäuer Traditionsverein schnüren.

Beide Abwehrmänner sind unterschiedliche Spielertypen – gerade das macht sie zu wichtigen Säulen in den Planungen der ERC-Verantwortlichen. Während sich Robin Berger auf dem Eis stets mit vollem (Körper-)Einsatz in jeden Zweikampf wirft und mit seiner Härte und Erfahrung für Unruhe in den gegnerischen Sturmreihen sorgt, ist Nicolas Neuber ein offensiv ausgerichteter Verteidiger, der Akzente nach vorne setzt.

Die Statistiken beider Spieler in der vergangenen Spielzeit belegen dies eindrucksvoll: Mit insgesamt 67 Strafminuten war Berger „Strafbankkönig“ des ERC. Gerade in Partien, in denen es für die Sonthofer nicht nach Plan lief, sorgte der gebürtige Oberstdorfer mit Checks (oder auch Faustkampfeinlagen, wenn nötig) dafür, dass sein Team wachgerüttelt wurde. Doch auch seine Punkteausbeute als Verteidiger war ordentlich: In der Hauptrunde scorte der 32-Jährige in 25 Matchs elfmal (zwei Tore, neun Assists), in den Playoffs erzielte er in sechs Spielen ein Tor und steuerte zwei Torvorlagen bei. Berger wird in seine nunmehr neunte Spielzeit als Sonthofer gehen.

Nicolas Neuber ist ein Offensivverteidiger wie er im Buche steht: Führt der 27-Jährige in der eigenen Zone den Puck am Schläger und sieht die Lücke, ist der Halblecher kaum aufzuhalten und marschiert los in Richtung gegnerisches Tor – und nicht selten schließt er gefährlich ab. Insbesondere im Powerplay kommen seine gute Schusstechnik und sein Auge für die Mitspieler zur Geltung.

Seine Schlittschuhläuferischen und stocktechnischen Fähigkeiten zeigen sich in den Statistiken: In der Hauptrunde sammelte er in 23 Spielen bärenstarke 21 Punkte (acht Tore, 13 Vorlagen), in den Playoffs waren es in sechs Duellen vier Scorerpunkte (ein Tor, drei Assists). Anders als Robin Berger hielt sich Nicolas Neuber, der in seine vierte Saison als ERC-Akteur gehen wird, weitestgehend von der Kühlbox fern: In insgesamt 29 Saisonmatches kassierte er nur drei Zwei-Minuten-Strafen – eine für einen Verteidiger beeindruckende Zahl.

Die gesamte ERC-Familie freut sich, dass Robin Berger und Nicolas Neuber weiter im Trikot des ERC auflaufen werden.

Der ERC Sonthofen wird in den kommenden Wochen regelmäßig über Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen informieren.

Der Kader des ERC Sonthofen (Stand: 21.6.2025)

Torhüter: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Abwehr: Robin Berger, Pascal Kröber (neu), Nicolas Neuber, Adam Suchomer, Roman Zwicker

Sturm: Denis Adebahr, Kevin Adebahr

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV