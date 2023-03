Robert Othmann wird SCL-Trainer – Leanne van Diest bleibt beim SCL

Langenthal. (PM SCL) Der 47-jährige, kanadisch-schweizerische Doppelbürger Robert Othmann wird neuer Trainer beim SC Langenthal. Die langjährige Athletik-Trainerin Leanne van Diest wird ihr Engagement...

Langenthal. (PM SCL) Der 47-jährige, kanadisch-schweizerische Doppelbürger Robert Othmann wird neuer Trainer beim SC Langenthal.

Die langjährige Athletik-Trainerin Leanne van Diest wird ihr Engagement beim SCL fortsetzen und in einem Teilzeitpensum für die erste Mannschaft, den Nachwuchs und das Damen-Team tätig sein.

Nachdem der SC Langenthal auf strategischer und operativer Ebene den Neustart in der MyHockey League bereits vor einigen Wochen eingeleitet hat, erfolgt dieser nun auch im sportlichen Bereich.

So hat der Oberaargauer Eishockeyklub als erstes den Trainerposten neu besetzt. Der kanadisch-schweizerische Doppelbürger Robert Othmann wird beim SCL neu als Headcoach amten. Othmann war letzte Saison in der Swiss League bereits als Assistenztrainer bei den Langenthalern tätig.

Der 47-jährige Project Manager bei Novartis in Basel verfügt bereits über Trainer-Erfahrung in der dritthöchsten Schweizer Eishockey-Liga, war er doch Headcoach bei Basel 2019/20 und Wiki-Münsingen 2021 – 2022. Othmann hat beim SC Langenthal einen Zweijahres-Vertrag unterzeichnet.

Robert Othmann kennt das Schweizer Eishockey auch als Spieler bestens, hat er doch auch als Spieler seine Spuren auf Schweizer Eisfeldern hinterlassen. Im Jahr 2000 kam er aus Kanada zum damaligen NLB-Klub EHC Basel Dragons, wo er auf Anhieb reüssierte und als Stürmer in 40 Spielen 24 Skorerpunkte realisierte (12 Tore/12 Assists). Später ging er vor allem für den EHC Olten auf Torjagd (5 Saisons), danach auch noch für Biel und Sierre, immer in der NLB. Seine Spielerkarriere liess er in der 1. Liga bei Burgdorf, Huttwil und Zunzgen-Sissach ausklingen.

Leanne van Diest bleibt beim SCL

Im Bereich des Athletik-Trainings setzt der SCL auf Kontinuität: So haben die Verantwortlichen den Vertrag mit der langjährigen, bewährten Athletik-Trainerin Leanne van Diest um ein weiteres Jahr verlängert. Sie wird in einem Teilzeit-Pensum nicht nur für das Sommertraining sowie Off-Ice-Einheiten während der Saison der ersten Mannschaft zuständig sein, sondern auch Einheiten im Nachwuchs sowie beim Damen-Team übernehmen.

«Rob habe ich während der letzten Saison kennengelernt und ich bin überzeugt, dass er mit seiner Art wie er coacht, wie er mit den Spielern umgeht und seiner Erfahrung in der MyHockey League der richtige Trainer für uns ist. Der Verbleib von Leanne beim SCL ist als sehr positiv zu werten. So können wir auch im Off-Ice Bereich weiterhin professionell arbeiten. Sei es mit den SCL-Damen, im Nachwuchs und natürlich mit der 1. Mannschaft», sagt der neue Sportchef/Geschäftsführer Marc Kämpf.

