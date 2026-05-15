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Robert Öhler bleibt das Arbeitstier der Rittner Buam SkyAlps

15. Mai 20261 Mins read30
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Robert Öhler - © Max Pattis
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Klobenstein. (PM Buam) Mit Robert Öhler bleibt den Rittner Buam SkyAlps auch für die kommende Saison eine echte Kämpfernatur erhalten.

Der 25-Jährige hat bei seinem Heimatverein für ein weiteres Jahr verlängert.

Robert Öhler gehört bei den Rittner Buam SkyAlps mittlerweile fast schon zum alten Eisen. Der 25-Jährige steht nach seiner siebten Saison bei den Blau-Roten bei 302 Spielen und 73 Scorerpunkten (33 Tore). In der vergangenen Saison, die im Pre-Playoff und damit viel zu früh zu Ende gegangen ist, brachte es Robert Öhler auf 45 Spiele und 14 Scorerpunkte (neun Tore).

Seine Spielweise macht ihn für die Rittner Buam SkyAlps zu einem wichtigen Baustein. Öhler ist hart im Nehmen, wirft sich unaufhaltsam in Banden und Gegner und schreckt vor keinem Zweikampf zurück. Außerdem verfügt er über einen ausgeprägten Torriecher im Slot und provoziert durch seine Unerschrockenheit Strafen für die Gegenspieler. Als gebürtiger Rittner war er einer der ersten Spieler, um deren Vertragsverlängerung sich die Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath bemüht haben und die auch gelungen ist. „Wir freuen uns sehr, Robert wieder in unserer Mannschaft zu haben. Seine Arbeitsmoral, seine körperbetonte Spielweise und seine Konstanz machen ihn zu einem wichtigen Teil unserer Offensive“, betonen die beiden abschließend.

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