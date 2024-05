Robert Hechtl strebt den dritten Meistertitel mit den Saale Bulls an

Halle. (PM Saale Bulls) Mit zwei unterschiedlichen Vereinen die Oberliga-Meisterschaft zu holen und jeweils den Aufstieg in die DEL2 geschafft zu haben: Robert Hechtl...

Halle. (PM Saale Bulls) Mit zwei unterschiedlichen Vereinen die Oberliga-Meisterschaft zu holen und jeweils den Aufstieg in die DEL2 geschafft zu haben: Robert Hechtl kennt das Gefühl, die letzte Partie einer langen Saison zu gewinnen und am Ende den Meisterpokal in die Höhe zu strecken.

Mit gerade einmal 24 Jahren kann der Angreifer bereits auf zwei Titelgewinne zurückblicken und wird in der kommenden Saison versuchen, den Hattrick perfekt zu machen. Nach Selb (2021) und Weiden (2024) dann jedoch im halleschen Trikot. Der gebürtige Ingolstädter wechselt von den Blue Devils zu den Saale Bulls – ein seit geraumer Zeit für beide Seiten im Raum stehender Wechsel. „Halle hatte schon längere Zeit Interesse an mir“, so Hechtl. „Und nachdem die Vertragsverhandlungen gut liefen und ich auch von ehemaligen Kollegen, die jetzt auch in Halle spielen, viel Gutes gehört habe, war die Entscheidung klar.“

Ausgebildet im Nachwuchsbereich seines Heimatvereins, war der Außenstürmer in seinen letzten drei Spielzeiten (2016-2019) für die Schanzer in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) stets bester Torschütze und zweitbester Scorer seiner Mannschaft, sammelte 2018/19 per Förderlizenz in Höchstadt erste Oberliga-Erfahrungen. Nach zwei Spielzeiten in Sonthofen sowie in Selb setzte sich Hechtl mit den Wölfen im Oberliga-Finale 2021 gegen die Hannover Scorpions durch und stieg in die DEL2 auf. Nach einem Jahr in der Zweiten Liga (28 Einsätze, fünf Tore) zog es den Rechtsschützen für zwei Spielzeiten nach Weiden – und Geschichte wiederholt sich, gelang Hechtl mit seiner Mannschaft doch zweimal der Einzug ins Oberliga-Finale. Scheiterte man im ersten Jahr noch an den Starbulls Rosenheim, setzte man sich in diesem Frühjahr gegen die Hannover Scorpions durch. Somit stand am Ende erneut ein DEL2-Aufstieg in der Vita des Angreifers, der für die Oberpfälzer in 91 Hauptrunden- und 32 Playoff-Einsätzen konstant ablieferte: Jeweils 13 Saisontreffern ließ er in den Playoffs je sechs Punkte (drei Tore) folgen, insgesamt finden sich 65 Zähler (32 Treffer, vier Gamewinner, viermal in Überzahl) für die Devils in seiner Vita.

Zur neuen Saison wird Hechtl seine Erfahrungen aus dem Aufstiegskampf nun also für die Saale Bulls einsetzen. „Ich glaube, Halle wird ein gutes Team aufstellen und hat große Ziele. Da will ich natürlich helfen, die umzusetzen“, so der Angreifer, der mit der Rückennummer 69 auflaufen wird.

(Jy)