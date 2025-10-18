Robbie Czarnik von den Ravensburg Towerstars für ein Spiel gesperrt

Neuss. (PM DEL2) Gem. § 1 (3) Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Czarnik, Robbie ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

• Spielbericht vom 17.10.2025

• Videoaufzeichnung

• Stellungnahme der Ravensburg Towerstars

Nach Würdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignet sich bei Spielzeit 43:09, im Offensivdrittel der Ravensburg Towerstars, nachdem der Spieler Robbie Czarnik zwei Torabschlüsse hatte und das Spiel unterbrochen war, setzte Robbie Czarnik einen Stockschlag zwischen die Beine seines Gegenspielers #7 Kyle Havlena. Die Schiedsrichter sprachen nach Videobeweis eine 5+ Spieldauerdisziplinarstrafe wegen Stockschlags aus.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein Verstoß gegen DEL-Regel 61 vorliegt.

• Der Spieler Robbie Czarnik unternahm keinerlei Anstrengung Puckbesitz zu erlangen

• Der Spieler Robbie Czarnik nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

• Der Spieler Kyle Havlena befand sich in einer schutzlosen Position

Der Disziplinarausschuss hält deshalb vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in

Verbindung mit einer Geldstrafe für angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 61, den §§ 1, 4, 11, 16, 24 der Disziplinarordnung sowie § 5 Spieler-Lizenzvertrag.

Das Ermittlungsverfahren 03/2025-2026 der Deutschen Eishockey Liga GmbH & Co. KG (Ligagesellschaft) im Auftrag der ESBG Eishockeyspielbetriebsgesellschaft mbH gegen Alex-Olivier Voyer wird eingestellt.

Gem. § 1 (3) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Alex-Olivier Voyer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

• Spielbericht vom 17.10.2025

• Videoaufzeichnung

• Stellungnahme der Ravensburg Towerstars

Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Auffassung, dass die angezeigte Strafe angemessen ist, nimmt aber Abstand von einer nachträglichen Sperre. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 59, den §§ 1, 4, 11, 16, 24 der Disziplinarordnung sowie § 5 Spieler-Lizenzvertrag.