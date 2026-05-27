Robbie Czarnik ist eingebürgert

Ravensburg. (PM Towerstars) Am Mittwochnachmittag gab es einen bedeutenden Schritt für Towerstars-Stürmer Robbie Czarnik.

Das von ihm angestrebte Einbürgerungsverfahren ist abgeschlossen und er ist formell im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft.

Der in Detroit (USA) geborene Towerstars-Kapitän spielt bereits seit neun Jahren in Deutschland und in der DEL2. Sieben Spielzeiten bestritt er für die Towerstars – davon sechs in Folge. Dass das Einbürgerungsverfahren nun abgeschlossen ist und er im Neuen Rathaus in Ravensburg die entsprechende Urkunde in Empfang nehmen konnte, ist für den 36-Jährigen ein besonderer Moment. „Die Einbürgerung bedeutet mir sehr viel und ich habe die damit verbundenen Mühen gerne investiert. Fast zehn Jahre lang habe ich mit meiner Frau in Deutschland unseren Lebensmittelpunkt aufgebaut und nun teile ich mit ihr auch dieselbe Staatsbürgerschaft“, betont Robbie Czarnik und ergänzt: „Die Ravensburg Towerstars haben einen großen Anteil an meiner Profikarriere und da ich künftig mit einer deutschen Flagge auf dem Trikot auflaufen werde, kann ich auch wieder etwas zurückgeben.“

Robbie Czarnik, der Mitte April seinen Vertrag verlängerte, kann zur kommenden Saison als deutscher Spieler lizenziert werden und fällt somit nicht mehr unter das Importspielerkontingent. Aktuell haben die Towerstars mit Mark Rassell und Odeen Tufto demnach nur zwei Akteure mit ausländischem Pass. In der DEL2 dürfen pro Saison insgesamt sechs Spieler ohne deutschen Pass lizenziert werden, allerdings sind pro Spiel nur vier einsetzbar.

„Ich freue mich vor allem persönlich sehr für Robbie. Er hat enorm viel Zeit und Energie investiert, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten und kann wirklich stolz auf sich sein“, betont Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, und ergänzt: „Natürlich eröffnet uns sein deutscher Pass künftig neue Möglichkeiten in der Kaderplanung, die für uns eine große Chance darstellen.“