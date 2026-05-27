Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Ravensburg Towerstars Robbie Czarnik ist eingebürgert
Ravensburg Towerstars

Robbie Czarnik ist eingebürgert

27. Mai 20261 Mins read74
Share
Robbie Czarnik - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Ravensburg. (PM Towerstars) Am Mittwochnachmittag gab es einen bedeutenden Schritt für Towerstars-Stürmer Robbie Czarnik.

Das von ihm angestrebte Einbürgerungsverfahren ist abgeschlossen und er ist formell im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft.

Der in Detroit (USA) geborene Towerstars-Kapitän spielt bereits seit neun Jahren in Deutschland und in der DEL2. Sieben Spielzeiten bestritt er für die Towerstars – davon sechs in Folge. Dass das Einbürgerungsverfahren nun abgeschlossen ist und er im Neuen Rathaus in Ravensburg die entsprechende Urkunde in Empfang nehmen konnte, ist für den 36-Jährigen ein besonderer Moment. „Die Einbürgerung bedeutet mir sehr viel und ich habe die damit verbundenen Mühen gerne investiert. Fast zehn Jahre lang habe ich mit meiner Frau in Deutschland unseren Lebensmittelpunkt aufgebaut und nun teile ich mit ihr auch dieselbe Staatsbürgerschaft“, betont Robbie Czarnik und ergänzt: „Die Ravensburg Towerstars haben einen großen Anteil an meiner Profikarriere und da ich künftig mit einer deutschen Flagge auf dem Trikot auflaufen werde, kann ich auch wieder etwas zurückgeben.“

Robbie Czarnik, der Mitte April seinen Vertrag verlängerte, kann zur kommenden Saison als deutscher Spieler lizenziert werden und fällt somit nicht mehr unter das Importspielerkontingent. Aktuell haben die Towerstars mit Mark Rassell und Odeen Tufto demnach nur zwei Akteure mit ausländischem Pass. In der DEL2 dürfen pro Saison insgesamt sechs Spieler ohne deutschen Pass lizenziert werden, allerdings sind pro Spiel nur vier einsetzbar.

„Ich freue mich vor allem persönlich sehr für Robbie. Er hat enorm viel Zeit und Energie investiert, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten und kann wirklich stolz auf sich sein“, betont Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, und ergänzt: „Natürlich eröffnet uns sein deutscher Pass künftig neue Möglichkeiten in der Kaderplanung, die für uns eine große Chance darstellen.“

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
446
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Der EHCO verpflichtet Mattheo Reinhard

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Ravensburg TowerstarsTransfer-News

Towerstars setzen weiter auf junges Stürmertalent

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars werden mit Nikita Kessler auch in...

By26. Mai 2026
Ravensburg TowerstarsTransfer-News

Towerstars verabschieden zwei weitere Spieler

Ravensburg. (PM Towerstars) In den vergangenen Wochen gab es eine Vielzahl von...

By25. Mai 2026
Ravensburg TowerstarsTransfer-News

Abwehrstütze verlängert erneut in Ravensburg

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars können dank der Vertragsverlängerung mit Philipp...

By21. Mai 2026
Ravensburg TowerstarsTransfer-News

Towerstars: Sieben Wochen Vorbereitung gegen attraktive Gegner und Louis Latta bleibt auch

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben für ihre rund siebenwöchige Vorbereitung...

By19. Mai 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten