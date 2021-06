Robbie Czarnik bleibt in Ravensburg

Ravensburg. (PM Towerstars) Robbie Czarnik wird in Ravensburg in seine inzwischen dritte Spielzeit gehen. Der teaminterne „clever fit Top Scorer“ ist im Besitz eines...

Der teaminterne „clever fit Top Scorer“ ist im Besitz eines Vertrags, der auch für die nächste Saison Gültigkeit besitzt und auf diesem Wege bestätigt wird.

Schon in der Meistersaison 2018/19 war der im US-amerikanischen Detroit geborene Stürmer ein prägender Akteur. In der letzten Spielzeit steuerte der 31-Jährige weitere 22 Tore und 33 Vorlagen bei. Zusammen mit den Stationen Crimmitschau (2017/18) sowie Landshut (2019/20) absolvierte Robbie Czarnik inzwischen 224 Pflichtspiele in der DEL2, rund die Hälfte seine 241 Scorerpunkte verbuchte er im Ravensburger Trikot.

„Robbie ist ein ehrgeiziger Spieler mit sehr guten läuferischen Fähigkeiten und einem Scoring Instinkt“, bescheinigt Daniel Heinrizi, künftiger Geschäftsführer Sport und sieht durchaus noch w

eiteres Potenzial. „Dieses wollen wir gemeinsam aus ihm herausholen. Wir sind davon überzeugt, dass wir den besten Robbie Czarnik noch gar nicht gesehen haben.“

Auch aus Sicht des neuen Trainers Peter Russell nimmt Robbie Czarnik eine Schlüsselrolle im Kader ein: „Er bringt viel Tempo aufs Eis und macht enormen Druck in der offensiven Zone.“ Unbestritten seien auch seine Qualitäten im Fore- und Backchecking. „Wir finden für ihn die Rolle, in der er besonders aufblühen kann“, betont der Coach mit Vorfreude auf den inzwischen zweiten bestätigten Spieler für das Ausländerkontingent.

Ich freue mich riesig, auch in der kommenden Saison nach Ravensburg zurückzukehren und denke, dass wir ein Top-Team sein werden“, sagt Robbie Czarnik und schickt aus seiner Heimat in Übersee auch viele Grüße zu den Ravensburger Fans. Auch auf die neue Struktur im Team und neben dem Eis ist der Center schon sehr gespannt. „Das könnte eine vielversprechende Saison werden“, ergänzt er.