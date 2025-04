Rob Leask verlÃ¤sst die Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Nach zehn Jahren an der Bande der Straubing Tigers wird Assistant Coach Rob Leask den Club auf eigenen Wunsch verlassen.

Der 53-jährige Kanadier war seit der Saison 2015/16 Teil des Trainerteams und prägte in dieser Zeit eine der erfolgreichsten Epochen des Clubs entscheidend mit. Mit seinem großen Erfahrungsschatz, seinem Fachwissen und seinem ruhigen, analytischen Stil trug Leask maßgeblich zur konstanten Entwicklung der Mannschaft bei – national wie international. Ob in der PENNY DEL, in der Champions Hockey League oder zuletzt beim historischen Finaleinzug beim Spengler Cup: Rob Leask hatte als Co-Trainer stets einen wichtigen Anteil an den Erfolgen.

Sportlicher Leiter Jason Dunham würdigt seinen langjährigen Weggefährten: „Rob war eine feste Größe bei den Straubing Tigers. Über all die Jahre war er ein verlässlicher Partner, der mit großer Fachkompetenz und Leidenschaft gearbeitet hat. Sein Beitrag zur Entwicklung unserer Mannschaft ist nicht hoch genug einzuschätzen. Persönlich und sportlich hinterlässt Rob eine große Lücke.“

Auch Rob Leask richtet sich mit emotionalen Worten an Fans und Club: „Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf meine Zeit in Straubing zurück. Zehn Jahre voller besonderer Momente, toller Menschen und wertvoller Erfahrungen. Mein Dank gilt Gaby, Jason, Larry Mitchell sowie Tom Pokel für acht erfolgreiche Jahre der Zusammenarbeit. Natürlich auch den Fans, die immer hinter uns standen. Worte können kaum ausdrücken, wie viel mir diese Zeit bedeutet. Straubing wird für mich immer ein besonderer Ort bleiben.“

Die Straubing Tigers bedanken sich bei Rob Leask für eine außergewöhnliche Dekade voller Einsatz, Loyalität und Erfolg.

