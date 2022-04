Rob Geiseler bleibt ein IceFighter und hat mehrere Gründe zu feiern

Leipzig. (PM IceFighters) Heute gibt es für Leipzigs Verteidiger mit der Rückennummer #44 gleich mehrere Gründe zu feiern! Zum einen wird Roberto Geiseler heute...

Zum einen wird Roberto Geiseler heute dreißig Jahre alt, Herzlichen Glückwunsch! Zum anderen wird er im kommenden Jahr erneut für IceFighters auflaufen.

Roberto kam in der vergangenen Saison in die Messestadt. Zuvor sammelte der gebürtige Brandenburger bereits reichlich Erfahrungen. Von 2011 bis 2019 stand er bei den Lausitzer Füchsen unter Vertrag. Danach wechselte er zu den TecArt Black Dragons. Nach zwei Jahren in Erfurt konnte er sich bei der Vereinsführung für einen Vertrag empfehlen. Und hier lieferte er ab.

„Roberto hat eine starke Saison gespielt und unsere Hoffnungen bestätigt, dass er mit seiner Art und seiner Routine ein wichtiger Bestandteil unserer Defensive werden würde. Wir sind sehr zufrieden und deshalb ist seine Vertragsverlängerung ein logischer Schritt gewesen. Roberto passt einfach in unsere Mannschaft und unser System und deshalb freuen wir uns sehr, dass er weiterhin in unserem Trikot auflaufen wird“ erklärt Headcoach und Geschäftsführer Sven Gerike.

Doch Roberto kommt im Herbst nicht allein nach Leipzig zurück. In der letzten Woche kam sein Sohn zur Welt! Natürlich begleiten ihn Kind und Freundin in der nächsten Saison und feuern Papa ordentlich an.

Roberto Geiseler sagt über seine Verlängerung: “Ich freue mich sehr, nächstes Jahr wieder ein Teil der Mannschaft zu sein. Die lautstarke Fan-Gemeinschaft, die Stimmung im Team sowie der Trainerstab sind nur ein paar Gründe, weshalb ich mich so wohl in Leipzig fühle. Ich bin bereit, mit dem Team den nächsten Schritt zu gehen und eine erfolgreiche Saison 2022/23 zu spielen!”