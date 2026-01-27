Riverkings: Zwei Siege und Heimrecht in den Playoffs

Landsberg. (PM HCL) Vor dem vergangenen Wochenende standen die Riverkings etwas unter Druck.

Um sich direkt für die Playoffs zu qualifizieren, mussten zwei Siege her. Diese Aufgabe löste die Mannschaft von Trainer Martin Hoffmann bravourös. Am Freitag konnte man im Heimspiel die Devils aus Ulm mit 6:3 besiegen und am Sonntag gewann man das Auswärtsspiel gegen Pfaffenhofen ebenfalls souverän mit 6:0. Deshalb landete der HCL in der Endtabelle der Vorrunde auf dem vierten Platz und sicherte sich damit nicht nur die direkte Qualifikation, sondern auch das Heimrecht in den Playoffs. Gegner im Viertelfinale der Playoffs wird der EHC Klostersee sein.

Beim Heimspiel gegen Ulm zeigten beide Mannschaften eine gute Leistung in einem sehr schnell und fair geführten Spiel. Landsberg ging im ersten Drittel bereits in der fünften Spielminute durch Mika Reuter in Führung. Ulm konnte ebenfalls in der fünften Minute durch Martin Podesva zum 1:1 ausgleichen. In dieser Phase hatte Ulm etwas mehr Spielanteile und auch ein Plus an Torchancen. Trotzdem gingen die Gastgeber mit einer 2:1-Führung in die erste Drittelpause. Grund dafür war, dass Lars Grözinger in der 15. Spielminute eine Überzahlsituation ausnutzte und nach einer schönen Einzelleistung Gäste-Torwart David Heckenberger keine Chance lies. Im zweiten Drittel traf der ehemalige Landsberger Bohumil Slavicek in der vierten Minute des Drittels zunächst zum 2:2 Ausgleich. Dann begann die Östling-Show im Hungerbachdome. An seinem 30. Geburtstag traf er in der 29. Spielminute in Überzahl zur 3:2-Führung. Diese baute er nur drei Minuten später auf 4:2 aus. Noch vor der zweiten Drittelpause besorgte Mika Reuter mit seinem zweiten Treffer des Abends das 5:2. Im letzten Drittel kontrollierten die Landsberger das Spiel souverän und konnten die Führung in der 47. Spielminute – abermals durch Östling – sogar auf 6:2 ausbauen. Den Schlussakkord setzten wiederum die Gäste. Mathias Rakell Nilsson besorgte das Tor zum 6:3-Endstand.

Im letzten Spiel der Vorrunde beim EC Pfaffenhofen kamen die Riverkings zunächst etwas schwer in Tritt. Trotzdem konnte Thomas Callaghan in der fünften Spielminute zum 1:0 treffen. Im zweiten Drittel steigerte sich die Mannschaft, und so waren die zwei Treffer durch Linus Voit in der 23. Spielminute und Mika Reuter in der 40. Spielminute die logische Konsequenz. Die wenigen Chancen, die Pfaffenhofen hatte, konnte der stark haltende Landsberger Torwart Steve Majher allesamt entschärfen. Für den Endstand beim 6:0-Auswärtssieg sorgte Mika Reuter im Alleingang. Er traf in der 49., 56. und 60. Spielminute mit einem lupenreinen Hattrick und machte damit die Tür zum Heimrecht in den Playoffs weit auf. Für kurze Zeit sah es sogar so aus, als würde sich Landsberg nicht nur den vierten, sondern sogar den dritten Platz sichern können. Allerdings sprang Kempten im parallel laufenden Spiel durch einen Treffer in der letzten Spielminute dank des besseren Torverhältnisses auf Platz drei.

Trainer Martin Hoffmann: „Am Freitag haben wir ein sehr gutes Heimspiel gegen Ulm gespielt. Wir haben zur richtigen Zeit die Tore geschossen, waren offensiv stark und haben auch gut verteidigt. Das hat mir sehr gut gefallen. Am Sonntag sind wir etwas schwerer in Tritt gekommen. Allerdings hat sich die Mannschaft dann ihre Tore gut erarbeitet und ab dem zweiten Drittel auch wirklich eine gute Leistung gezeigt. Ich freue mich jetzt sehr, dass wir nach einem etwas holprigen Start in die Saison den vierten Platz sichern konnten. Die Mannschaft hat sich hervorragend weiterentwickelt, und ich kann nur dem ganzen Trainerteam, dem Physio und den Betreuern zum Einzug in die Playoffs gratulieren. Wir werden jetzt hart arbeiten und uns auf unseren Playoff-Gegner Klostersee vorbereiten. Natürlich ist es super, dass wir am kommenden Wochenende auch mal zwei Tage Zeit zur Regeneration haben, allerdings wollen wir die anstehenden Spiele auf keinen Fall aus dem Auge verlieren. Gegen Klostersee wird es wie immer eine spannende Serie zweier Teams auf Augenhöhe. Wir wollen natürlich alles daran setzen, dass wir diese Serie auf unsere Seite ziehen können. Jetzt beginnt die schönste Eishockey-Zeit des Jahres, und wir sind heiß darauf – gemeinsam mit unseren super Fans im Rücken – diese Zeit möglichst schön und erfolgreich zu gestalten!“

Der HC Landsberg hat am kommenden Wochenende spielfrei und startet anschließend in die Playoff-Serie gegen den EHC Klostersee, die im Best-of-Seven Modus ausgetragen wird.

Spieltermine

1. Freitag, 6. Februar: Heimspiel (Landsberg)

2. Sonntag, 8. Februar: Auswärtsspiel (Klostersee)

3. Freitag, 13. Februar: Heimspiel (Landsberg)

4. Sonntag, 15. Februar: Auswärtsspiel (Klostersee)

Mögliche weitere Spiele

1. Dienstag, 17. Februar: Heimspiel (Landsberg)

2. Freitag, 20. Februar: Auswärtsspiel (Klostersee)

3. Sonntag, 22. Februar: Heimspiel (Landsberg)

In den Playoffs erhöhen sich die Eintrittspreise in allen Kategorien um zwei Euro. Eine Ausnahme bilden die 1-Euro-Karten für Kinder unter 11 Jahren, die weiterhin einen Euro kosten werden. Dauerkarten behalten auch in den Playoffs ihre Gültigkeit. Der Vorverkauf für Spiel 1 der Serie startet am Mittwoch, 28.01., um 8:00 Uhr auf der Internetseite des HC Landsberg.

