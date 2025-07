Riverkings verpflichten jungen ehrgeizigen Spieler aus der Oberliga

Landsberg. (PM HCL) Vom Oberligisten Erfurt wechselt Luis Müller zum HC Landsberg.

Der 23-jährige Stürmer stammt, ebenso wie Lukas Heß und Mathias Binder, aus dem Nachwuchs des ERC Ingolstadt. Nach einem Stopp beim EHC Nürnberg und zwei Stationen in Kanada wechselte er nach dem Ende seiner Juniorenzeit zu den Lausitzer Füchsen in die DEL2. In der Oberliga spielte er in Rostock, Hamburg und zuletzt zwei Spielzeiten in Erfurt. Insgesamt kommt der junge Stürmer somit bereits auf 140 Spiele in der Oberliga, in denen er zwölf Tore erzielte und sechs Assists gab.

Vizepräsident Michael Grundei: „Wir freuen uns, dass wir mit Luis Müller ein junges Talent für uns gewinnen konnten. Nachdem er letzte Saison lange verletzt war, jetzt aber wieder topfit ist, will er bei uns neu durchstarten. Parallel zum Spielbetrieb wird er eine Ausbildung zum Bankkaufmann beginnen. Wir glauben, dass er gut in unser Team passt und wollen ihm den Start hier so einfach wie möglich machen.“

Trainer Martin Hoffmann: „Luis Müller ist ein topfitter, junger Spieler, der uns nach dem Abgang von Maxi Schadel und Markus Kerber sicherlich auch im Penalty Killing sehr weiterhelfen wird. Er brennt darauf, sich hier zu beweisen. Insgesamt passt er als schneller Spieler, der für sein junges Alter schon einige Erfahrungen in der Oberliga gesammelt hat, sehr gut in unsere Mannschaft. Er ist top ausgebildet und läuferisch stark. In der kommenden, enorm stark besetzten Bayernliga-Saison brauchen wir genau solche Spieler.“

Luis Müller: „Es ist super, dass es mit Landsberg so gut geklappt hat. Neben meiner Bankkaufmannslehre will ich mich hier ins Team einbringen und hoffe, dass ich der Mannschaft mit dem, was ich mitbringe, helfen kann. Ich war in der vergangenen Saison länger verletzt, bin aber jetzt wieder fit und freue mich deshalb schon riesig auf die kommende Saison. Ich will mich voll reinhängen, damit wir als Team erfolgreich sein können. Gemeinsam mit den Fans wollen wir alles dafür geben, dass wir uns für die Play-offs qualifizieren können. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht.“