Riverkings verlÃ¤ngern Vertrag

Landsberg. (PM HCL) Einer der jungen Spieler, die in den vergangenen zwei Jahren das Landsberger Spiel geprägt haben, bleibt auch weiterhin ein Riverking.

Der 22-jährige Lukas Heß steht auch in der kommenden Saison für den HCL auf dem Eis. Bei den Gegnern ist der junge Stürmer aufgrund seiner Zweikampfstärke, die er beim Kampf um die Scheibe an den Tag legt und seiner Torgefährlichkeit gefürchtet. Für die eigenen Fans ist er einer der Sympathieträger der Mannschaft. Heß erzielte in den vergangenen zwei Spielzeiten in 56 Spielen als junger Spieler starke 63 Punkte und zählte damit zu den verlässlichsten Scorern der Mannschaft.

Vize-Präsident Michael Grundei: „Lukas verkörpert vieles von dem, wofür wir als Verein stehen. Er ist jung, läuferisch aktiv und gibt nie auf. Insofern passt er perfekt zu uns! Wir freuen uns, dass wir auch in der kommenden Saison wieder Spaß an ihm haben werden.“

Trainer Martin Hoffmann: „Lukas ist sicherlich noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt. Er ist jung, läuferisch stark und spielt sehr cleveres Hockey. Für ihn ist keine Scheibe verloren, und dadurch ist er für seine Gegner oftmals eine unangenehme Nervensäge. Allerdings beschränkt sich das auf seine Spielweise, denn Lukas ist auf und neben dem Eis ein wirklich super Typ. Gemeinsam mit ihm wollen wir seine Entwicklung und die der Mannschaft weiter vorantreiben. Er wird in der kommenden Saison sicherlich wieder ein wichtiger Faktor für unseren Erfolg sein.“

Lukas Heß: „Wir wollen in der kommenden Saison natürlich noch besser abschneiden als in der verhangenen. Dafür will ich wieder alles geben und schauen, dass ich den einen oder anderen Treffer mehr erzielen kann. Im Team macht es wirklich großen Spaß und ich glaube, es steckt noch einiges in uns. Ich freue mich schon auf den kommenden Winter und darauf, wieder in Landsberg vor beeindruckender Kulisse Eishockey spielen zu dürfen.“

