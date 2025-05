Riverkings verlÃ¤ngern Vertrag mit Maximilian Hermann

Landsberg. (PM HCL) Mit Maximilian Hermann bleibt ein weiterer Spieler der vergangenen Saison ein Riverking.

Der 26-jährige Stürmer geht damit in seine dritte Saison im Seniorenbereich seines Heimatvereins.

Hermann lernte das Eishockeyspielen in Landsberg, stand im Nachwuchsbereich jedoch zunächst für Peiting auf dem Eis. Im Seniorenbereich spielte er unter anderem für Memmingen, Königsbrunn und Kempten, bevor er nach einem Zwischenstopp in Buchloe den Weg zurück zum HC Landsberg fand.

In der vergangenen Saison wurde er sowohl als Verteidiger, aber auch als Stürmer eingesetzt und erzielte dabei acht Scorerpunkte.

Vizepräsident Michael Grundei: „Mit Maxi bleibt uns ein weiteres Eigengewächs erhalten. In den vergangenen zwei Jahren war er ein wichtiger Teil unseres Teams. Maxi stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein super Teamplayer! Er ist einer der enorm wichtigen Spieler, ohne die keine Mannschaft funktionieren kann. Wir freuen uns auf die kommende Saison mit ihm.“

Trainer Martin Hoffmann: „Maxi hat in den vergangenen Spielzeiten gezeigt, dass er uns sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung mit seiner Energie enorm weiterhelfen kann. Er hat ein großes Kämpferherz, ist läuferisch stark und ist sich auch nicht zu schade, in Situationen zu gehen, in denen es auch mal weh tun kann. Solche Spieler fallen vielleicht nicht immer mit spektakulären Aktionen auf, sind aber für den Erfolg einer Mannschaft unverzichtbar. Ich sehe bei Maxi immer noch eine Menge Potenzial in der Offensive wie in der Defensive. Daran werden wir nächste Saison weiter arbeiten. Was ich aber an Maxi am meisten schätze, ist, dass er auch ein feiner Mensch ist, der super in unsere Kabine passt.“

Maximilian Hermann: „Es hat auch im letzten Jahr wieder richtig Spaß gemacht, in Landsberg zu spielen. Wir sind zu einer super Truppe zusammengewachsen und haben uns aus dem Loch am Anfang der Saison gemeinsam wieder herausgearbeitet. Ich glaube, das macht uns als Team aus, und das wollen wir natürlich auch in der kommenden Saison fortführen. Unsere überragenden Fans haben das absolut verdient! Ich freue mich sehr, dass ich weiterhin Teil der Mannschaft sein kann und werde wieder alles dafür geben, dass wir in der kommenden Saison noch erfolgreicher abschneiden als in der vergangenen.“

