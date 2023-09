Riverkings: Trotz guter Leistung Niederlage gegen Oberligisten Lindau

Artikel anhören Landsberg. (PM HCL) Im zweiten Vorbereitungsspiel zur neuen Bayernliga Saison trafen die Riverkings am Freitag auf den Oberligisten EV Lindau Islanders. In...

Landsberg. (PM HCL) Im zweiten Vorbereitungsspiel zur neuen Bayernliga Saison trafen die Riverkings am Freitag auf den Oberligisten EV Lindau Islanders.

In dieser Begegnung konnte Trainer Martin Hoffmann auf den gesamten Kader zurückgreifen, lediglich Markus Jänichen fehlte, dieser wurde aus Gründen der Belastungssteuerung geschont.

Die Riverkings gingen von Beginn an konzentriert und mit einer stabilen Abwehr agierend ans Werk. Dabei zeigten vorallem in den ersten 30 Spielminuten eine sehr gute Leistung, deshalb entwickelte sich bis dahin auch ein sehr ausgeglichenes Spiel. Die Gäste erzielten zwar in der siebten Spielminute durch einen Schuss von Marc Hoffmann den ersten Treffer, der HC Landsberg konnte jedoch wenige Minuten später zum 1:1 ausgleichen. Bis zum Ende des 1. Drittels kamen beide Mannschaften immer wieder zu guten Chancen, die beiden starken Torhüter konnten weitere Treffer verhindern.

Im zweiten Drittel ging der EV Lindau abermals in Führung – Alexander Dosch nutzte eine kleine Nachlässigkeit in der Landsberger Abwehr zum Treffer zum 2:1. Allerdings dauerte es lediglich 4 Minuten bis Luka Ulamec mit einem gezielten Schuss aus halb linker Position für die Gastgeber ausgleichen konnte. Zur Mitte des Spiels wechselten beide Trainer die Torhüter aus. Im Landsberger Gehäuse machte nach einer sehr guten Leistung Moritz Borst Platz für Michael Güssbacher.

Mit den ehemaligen drei Landsberger Spielern Nico Strodel, Walker Sommer und Adriano Carciola agierend, erhöht der EV Lindau in der Folge den Druck und erzielten die Treffer drei und vier in der 35. und 37. Minute.

Im letzten Drittel probierte der HCL noch mal alles um den Anschlusstreffer zu erzielen, allerdings konnten trotz einer fünf zu drei Überzahl Situation kein weiterer Treffer erzielt werden, ganz im Gegenteil: Lindau nutzte die nachlassenden Landsberger Kräfte und erhöhte zum Endstand von sechs zu zwei. Die Höhe des Ergebnisses spiegelt nicht unbedingt die durchaus gute Leistung der Riverkings wider. Trotzdem kann Trainer Martin Hoffmann zuversichtlich auf die nächsten Vorbereitungsspiele blicken. Insbesondere in der Defensive und im Spielaufbau waren bereits gute Fortschritte im Vergleich zum ersten Testspiel zu erkennen. Das nächste Spiel findet am kommenden Freitag um 20:00 Uhr in Ulm statt, bevor es am Sonntag den 1. Oktober um 18 Uhr trifft zum Rückspiel im Landsberger Eisstadion kommt.

