Riverkings testen gegen Oberligisten â€“ Vorbereitungsprogramm steht

Landsberg. (PM HCL) Mit einem sportlichen und interessanten Vorbereitungsprogramm können die Verantwortlichen der Riverkings aufwarten.

Neben dem Oberligisten EV Lindau, der zum ersten Vorbereitungsspiel in der Landsberger Eishalle gastiert, spielen die Riverkings in der Vorbereitung auch gegen den TEV Miesbach, den Vizemeister der Bayernliga aus Königsbrunn, den Tiroler Club Kufstein sowie gegen den EHC Lustenau. Ein absolutes Highlight wird sicherlich das Spiel gegen das Oberliga-Topteam ECDC Memmingen. Der Rivale aus Oberliga-Zeiten gastiert ebenfalls zu einem Heimspiel im Landsberger Hungerbachdome.

Vizepräsident Michael Grundei: „Wir wollen dieses Jahr gegen starke Gegner testen und so gleich von Anfang an auf Betriebstemperatur kommen. Da wir sehr viele unserer Leistungsträger halten konnten, starten wir dieses Jahr sicherlich schon etwas kompakter und organisierter in die Saisonvorbereitung, als nach dem großen Umbruch vor der letzten Saison.

Besonders freut es mich, das zwei Oberligisten zugesagt haben. Memmingen mit dem ehemaligen Landsberger Daniel Huhn als Trainer sticht hierbei sicherlich etwas heraus.

Neben den sportlichen Herausforderungen, die für die Vorbereitungszeit absolut im Vordergrund stehen, war es uns wichtig, dass wir auch für die Zuschauer ein attraktives Programm bieten können. Die Vorfreude auf die kommende Saison steigt bei uns allen jetzt schon wieder an. Wir freuen uns auf die kommende Eiszeit und eine tolle Vorbereitung mit hoffentlich vielen interessierten und begeisterten Fans.“

So 07.09.25 18 Uhr HCL vs. EV Lindau

Fr 12.09.25 20 Uhr HCL vs. ECDC Memmingen

Fr 19.09.25 19:30 EHC Lustenau (österreich) vs. HCL

Fr 26.09.25 20 Uhr EHC Königsbrunn vs. HCL

So 28.09.25 18 Uhr HCL vs. HC Kufstein (Österreich)

So 05.10.25 18 Uhr HCL vs. TEV Miesbach

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV