Riverkings starten den Dauerkartenverkauf – Manager Michael Oswald muss drei AbgÃ¤nge hinnehmen

Landsberg. (PM Riverkings) Nach langen Wochen des Wartens steht nun endlich der Zeitpunkt für den Saisonstart in der Oberliga Süd fest.

Nachdem bundesweit wieder Punktspiele vor Publikum zugelassen werden, einigten sich die Verbands- und Vereinsvertreter der Oberliga auf den Saisonbeginn am 06.11.20. Bereits in der Vorwoche wurde bekannt, dass die Vereine mit einem Ausgleich für die entgangenen Einnahmeverluste von 80% der Zuschauereinnahmen des Vergleichszeitraums 2019/20 rechnen können. Nach diesen beiden positiven Nachrichten, können die Riverkings in den nächsten Tagen die letzten Details des Hygienekonzepts mit der Stadt Landsberg sowie dem Gesundheitsamt klären, sodass dem Testspielbeginn am 09.10.20 nichts mehr im Wege stehen sollte. Angestrebt ist, dass die Spiele dann vor etwas über 500 Zuschauern stattfinden sollen.

Noch am Abend der Entscheidung zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs erklärte Schatzmeister Stefan Schindler, dass der Dauerkartenvorverkauf in ca. zwei Wochen starten wird. Durch die zumindest anfangs beschränkte Zuschauerzahl empfiehlt es sich, sich den Zutritt zum Stadion durch eine Dauerkarte zu sichern. Die Preise sowie das Procedere des Vorverkaufs will Schindler in den nächsten Tagen bekannt geben.

Zusätzlich werden dieses Jahr die Spiele der Riverkings live auf Sprade.tv übertragen. Mit Bildern aus vier Kameraperspektiven und versehen mit fachkundigen Kommentaren, wird dieser Service ab den ersten Testspielen den Fans zur Verfügung stehen. Die ersten Testübertragungen fanden bereits bei einigen Nachwuchsspielen statt. Alle weiteren Infos findet man unter sprade.tv.

Allerdings müssen die Riverkings auch drei Abgänge vermelden. Nach anfänglicher Zusage wechseln die Nachwuchsspieler Anton Hanke, Maximilian Merkel und Florian Bayer zum Bayernligisten Königsbrunn. Das Präsidium wünscht den Dreien alles Gute.

Unter Hochdruck arbeitet Teammanager Michael Oswald nun am Testspielprogramm für die Riverkings. Gegner werden vermutlich unteranderem Peiting, Lindau, und die Tölzer Löwen sein. Dabei soll das Team von Coach Fabio Carciola das im intensiven Training der letzten Wochen Erlernte im Spiel umsetzen. Außerhalb der Eisfläche benötigen aber auch die Ordner und das Stadionpersonal die Testspiele um den Umgang mit dem Hygienekonzept unter realen Bedingungen zu testen. Es sind also zur Zeit spannende und arbeitsintensive Wochen beim HC Landsberg.