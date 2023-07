Riverkings: Rückkehrer Jonas Schwarzfischer

Landsberg. (PM HCL) Einen Rückkehrer können die Riverkings bei der wöchentlichen Kaderbekanntgabe verkünden! Jonas Schwarzfischer kehrt nach einer Saison in Schongau wieder zum HCL...

Landsberg. (PM HCL) Einen Rückkehrer können die Riverkings bei der wöchentlichen Kaderbekanntgabe verkünden!

Jonas Schwarzfischer kehrt nach einer Saison in Schongau wieder zum HCL zurück. Der 24-jährige Stürmer durchlief alle Nachwuchsmannschaften der Riverkings und spielte sowohl in der Bayernliga als auch zwei Jahre in der Oberliga im Seniorenbereich für seinen Heimatverein. Nachdem er über ein Kooperationsmodell zwischen dem HC Landsberg und der Hochschule Fresenius ein Studium absolviert hatte, musste er vor der letzten Saison berufsbedingt den Verein verlassen. Oberliga Eishockey und der Beruf hätten sich nicht vereinbaren lassen. Schwarzfischer arbeitet beim Deutschen Eishockey Bund und ist dort im Bereich Marketing/Event tätig. Der schnelle Schlittschuhläufer wird mit der Nummer 21 auflaufen.

Vizepräsident Michael Grundei: „Wir freuen uns, dass Jonas wieder in unsere Reihen zurückkehrt. Er ist nicht nur im eigenen Nachwuchs ausgebildet, sondern inzwischen auch ein erfahrener Spieler im Seniorenbereich. Er gibt nie auf und hat ein großes Kämpferherz.“

Jonas Schwarzfischer: „Ich freue mich, dass ich wieder für meinen Heimatverein auf dem Eis stehen kann. Letztes Jahr war das leider aus beruflichen Gründen nicht möglich. Wir haben eine gute Truppe und wollen unbedingt die Playoffs erreichen. Bereits im Sommertraining merkt man, dass für dieses Ziel jeder hart arbeitet. Es macht Spaß mit den alten wie auch mit den neuen Teamkollegen zu trainieren. Ich freue mich auf die kommende Saison!“

5042 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.