Riverkings: Maximilian Dropmann wird Co-Trainer von Bobby Linke

Landsberg. (PM HCL) Der HC Landsberg geht mit einem neuen Co-Trainer in die kommende Saison.

Maximilian Dropmann wird zukünftig Trainer Bobby Linke an der Bande unterstützen. Der 33-jährige ehemalige Verteidiger bringt jede Menge Erfahrung aus über 80 Spielen in der zweiten Liga, sowie 130 Spielen in der Oberliga und zahlreichen Begegnungen in der Bayernliga mit. Zusätzlich zu seinen Aufgaben auf dem Eis wird sich Dropmann auch um das Trockentraining abseits der Eisfläche kümmern.

Vizepräsident Michael Grundei: „Wir freuen uns, dass wir mit Maximilian Dropmann einen ehemaligen Spieler als Co-Trainer gewinnen konnten, der schon in seiner aktiven Zeit als sehr intelligenter Spieler bekannt war. Mit seiner Erfahrung ist er sicherlich eine Bereicherung für unser Trainerteam.“

Maximilian Dropmann: „Ich freue mich sehr auf meine Aufgaben als Co Trainer in Landsberg. Ich möchte meine Erfahrungen auf dem Eis und im Bereich Athletik einbringen und so einen Beitrag zum Erfolg des Vereins leisten. Weil ich während meiner aktiven Zeit einige Verletzungen hatte, musste ich mich schon früh intensiver mit Athletiktraining, Prävention und allem Weiteren, was über eine langfristige Leistungsfähigkeit entscheidet, auseinandersetzen. Dieses Wissen möchte ich an die Jungs weitergeben. Ich hoffe, dass sie von meinen Erfahrungen profitieren und wir dadurch eine Grundlage für die kommende Saison legen, auf der jeder einzelne Spieler und das Team über sich hinauswachsen kann.“

Trainer Bobby Linke: „Ich freue mich, dass Max auch in der kommenden Saison gemeinsam mit mir das Trainerteam bildet. Wir haben bereits in Königsbrunn gut zusammengearbeitet. Wir ticken beide sehr ähnlich und funktionieren deshalb als Team auch sehr gut. Mit seiner Erfahrung als Verteidiger und auch mit seinen Erfahrungen im Bereich Athletik ergänzt er unser Team sehr gut.“

Seine Karriere als Spieler in Zahlen

Source: Maximilian Dropmann @ Elite Prospects

349 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro