Riverkings: KapitÃ¤n Tobias Wedl bleibt an Bord

Landsberg. (PM HCL) Mit Tobias Wedl bleibt auch der Kapitän in der kommenden Saison an Bord der Riverkings.

Der 30-jährige Verteidiger ist der dienstälteste Spieler im Team des HC Landsberg. Er steht nunmehr die elfte Saison für seinen Heimatverein auf dem Eis. Der Defensivspezialist entwickelte sich über die Jahre zu einem der konstanten Leistungsträger in der Mannschaft. Er wird auch weiterhin mit der Nummer 58 für den HCL auflaufen.

Dazu Vizepräsident Michael Grundei: „Tobi ist für uns auf dem Eis und in der Kabine ein zentraler Spieler im Team. Als Führungsspieler hat er über die Jahre bewiesen, wie wertvoll er für uns ist. Ein gutes Beispiel dafür war das Pre-Playoff Spiel in Ulm, als er mit seinem Tor die Wände eingeleitet hat. Er geht immer voran und verkörpert genau das, was für uns als Verein wichtig ist: Leidenschaft, Fairness und volle Einsatzbereitschaft für den Verein, die Mannschaft und seine Fans. Wir sind stolz, dass er auch eine weitere Saison das Trikot der Riverkings trägt!“

Seit 1.5. sind die Mannschaften des HC Landsberg in das Sommertraining für die neue Saison eingestiegen. Im Nachwuchs standen bereits die ersten Einheiten mit und ohne Schläger auf dem Programm, während in der 1. Mannschaften in dieser Woche die ersten Fitnesstest beim Fitness und Athletik Partner Hardy´s Fitness Landsberg absolviert.