Riverkings: 4 Punkte Wochenende zum Abschluss der Hinrunde

Landsberg. (PM HCL) An den letzten beiden Spieltagen der Vorrunde trafen die Riverkings zunächst zuhause auf die Kempten Sharks und dann am Sonntag auswärts auf die Devils Ulm/Neuulm.

In beiden Spielen zeigte das Team von Coach Martin Hoffmann ansprechende Leistungen und belohnte sich mit insgesamt 4 Punkten.

Gegen Kempten – das Team vom ehemaligen Landsberger Coach Sven Curmann – startete der HCL gut in die Partie und kam im ersten Drittel zu zahlreichen Chancen, die leider alle ungenutzt blieben. So kam es wie es in solchen Situationen oft kommt: Die Gäste gingen 4 Sekunden vor der ersten Pause durch einen abgefälschten Schuss mit 0:1 in Führung.

Im zweiten Drittel waren noch keine vier Minuten gespielt da erhöhte der Kemptener Bitomsky auf 0:2 aus Sicht der Landsberger. Die Riverkings versuchten in der Folge immer wieder Schüsse aufs Kemptner Tor abzugeben. Einer dieser Schüsse sorgte in der 26. Minute für den 1:2 Anschlusstreffer. Torschütze war Marius Döner. Landsberg machte weiter Druck, die Tore schossen aber die Gäste. Zunächst sorgte Miller in der 32. Minute für das 1:3, ehe Kokoska vier Minuten später auf 1:4 erhöhte. Landsberg versuchte weiter den Anschluss zu finden, zunächst gelang dies allerdings nicht. Erst zu Beginn des letzten Drittels traf Frantisek Wagner durch einen umstrittenen Treffer zum 2:4. Er zog von der blauen Linie ab und überraschte Kemptens Torwart Luca Mayer. Abermals Wagner traf zur dann Mitte des letzten Drittels zum 3:4, ehe Kempten in der 52. Minute wieder auf 3:5 erhöhen konnte. Der HCL lies sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen. Dennis Neal sorgte in Überzahl nur eine Minute später für das 4:5. Landsberg kämpfte weiter verbissen und mit viel Leidenschaft um den Ausgleich. Dieser gelang dann tatsächlich – 6,7 Sekunden vor dem Ende. Trainer Martin Hoffmann holte Torwart Moritz Borst zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis und sein Team nutzte diese Überzahlsituation zum viel umjubelten 5:5 Ausgleich. Das Tor erzielte abermals Frantisek Wagner. Leider ging in der anschließenden Overtime den Gastgebern etwas die Puste aus und so konnte Kempten das Duell zweier ebenbürtiger Mannschaften mit 5:6 für sich entscheiden. Angesicht des zwischenzeitlichen Rückstandes von 1:4 zeigten sich die Verantwortlichen durchaus zufrieden.

Im sonntäglichen Auswärtsspiel gegen die Devils Ulm Neu-Ulm zeigen die Riverkings eine abgeklärte Leistung. Zwar konnten die Gastgeber in der siebten Minute mit 1:0 durch Valentin Der in Führung gehen, 2 Minuten später glich allerdings Wagner im Powerplay direkt wieder aus. Die Gastgeber von der Donau spielten in der Folge immer wieder schnell vor das Landsberger Tor. Eine der daraus entstehenden Chancen nutzte Stefan Rodrigues in der 13. Minute erneuten 2:1 führen. In doppelter Überzahl glich allerdings Edgar Protcenko drei Minuten später zum 2:2 Pausenstand aus.

Im zweiten Drittel waren keine zwei Minuten gespielt, ehe Martin Podesva Torwart Moritz Borst zur erneuten 3:2 Führung überwinden konnte. Gegen Mitte des zweiten Drittels sorgte Frantisek Wagner für den erneuten Ausgleich. Dominik Synek traf dann wieder auf Ulmer Seite zum Pausenergebnis von 4:3. Dieser Treffer fiel in Überzahl.

Noch in der ersten Minute des letzten Drittels glich Lars Grözinger zum 4:4 aus. Innerhalb von zwei Minuten drehten die Riverkings das Spiel endgültig in ihre Richtung: In der 53. Minute besorgt Lukas Heß das 4:5, ehe Maximilian Hermann knapp 2 Minuten später auf 4:6 erhöhte. Zwar konnte Benedikt Stimpfel 4 Minuten vor dem Ende noch den Anschlusstreffer zum 5:6 erzielen, doch die Hausherren schwächten sich selber, wie bereits das gesamte Spiel durch unnötige Strafen. Deshalb konnte er HCL die letzten Minuten in doppelter Überzahl bestreiten. Luca Ulamec sorgte in der 58. Minuten zum verdienten 5:7 Endstand für die Gäste aus Landsberg.

Trainer Martin Hoffmann: „Gegen eine starke Ulmer Mannschaft haben wir sehr abgeklärt gespielt und schlussendlich dann auch nicht unverdient gewonnen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die am gesamten Wochenende niemals aufgesteckt und sich immer wieder zurück ins Spiel gearbeitet hat. Mit der Vorrunde im Ganzen können wir durchaus zufrieden sein. Mit Platz 6 sind wir absolut im Soll. Natürlich werden wir auch weiterhin einige Dinge verbessern müssen. Daran werden wir aber auch in den nächsten Wochen weiterhin hart arbeiten. Wir freuen uns auf alle Fälle auf die nächsten Spiele!“

Das nächste Spiel findet am Freitag, 8. Dezember um 20:00 Uhr abermals gegen die Devils aus Ulm/Neu-Ulm an, bevor am Sonntag ein spielfreier Tag ansteht.

