Rittens Wand im Tor bleibt stehen: Colin Furlong hat verlÃ¤ngert

Klobenstein. (PM Buam) Dass er zu den besten Goalies der Alps Hockey League zählt, beweist Colin Furlong jedes Jahr wieder und wieder.

Und der Kanadier bleibt auch dort, wo er die letzten zwei Jahre gewirkt hat: Furlong und die Rittner Buam SkyAlps haben sich auf ein weiteres Jahr Zusammenarbeit geeinigt.

Seit mittlerweile sieben Jahren ist Colin Furlong in Südtirol und er hat hierzulande schon längt Fuß gefasst. In seiner Zeit beim HC Pustertal lernte er seine jetzige Lebensgefährtin Carmen kennen, mit ihr hat er schon ein gemeinsames Söhnchen. Dass man ihn aber auch sonst nicht gehen lassen wollte, beweisen die Fangquoten, die er zuerst bei den Wölfen, dann in zwei Jahren beim HC Gherdëina und nun bei den Rittner Buam SkyAlps liefert. Insbesondere in den Playoffs blüht der am 24. März 1993 in Cambridge (Ontario/Kanada) geborene Schlussmann immer wieder auf. Nach der vergangenen Saison bei den Rittner Buam SkyAlps stand ihm eine Fangquote von 92,1 Prozent in der Alps Hockey League zu Buche – und das war nicht einmal seine beste Saison gewesen. Seine Monsterparaden sind außerdem immer wieder ein Schmankerl für die Zuschauer, die der 32-Jährige regelmäßig ins Staunen versetzt.

Dementsprechend glücklich sind Dan Tudin und Alexander Eisath, die beiden Sportdirektoren der Rittner Buam SkyAlps, über diese Bestätigung: „Colin war in den vergangenen zwei Jahren ein wesentlicher Baustein unseres Erfolgs. Durch seine konsequente Arbeit an sich selbst – auf und neben dem Eis – hat er sich zu einem echten Führungsspieler in der Kabine entwickelt. Mit seiner ruhigen und ausgeglichenen Art bringt er die nötige Stabilität in unsere Defensive“, loben die beiden den Kanadier und fügen hinzu: „Wir sind stolz, Colin wieder im Buam-Trikot zu sehen, und wissen, dass wir weiterhin auf ihn zählen können.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV