Rittens offensiver Brandherd entfacht erneut: Diego Cuglietta bleibt

Klobenstein. (PM Buam) Diego Cuglietta hat sich in den vergangenen drei Jahren zu einem der besten Angreifer der Alps Hockey League gemausert.

Seine Scorerzahlen sprechen Bände, auch jene der vergangenen Saison für die Rittner Buam SkyAlps. Umso besser also, dass er den Blau-Roten erhalten bleibt: Der Italokanadier hat ein weiteres Jahr verlängert.

76 Scorerpunkte, 35 davon waren Tore – und das alles in 49 Spielen: Diego Cuglietta ist offensiv eine Wucht. Seine Fähigkeit, aus jeder noch so harmlos erscheinenden Offensivaktion ein Tor zu erzielen, sucht in der Alps Hockey League seinesgleichen. Wäre der am 29. August 1995 in Kamploops (British Columbia/Kanada) geborene Center nicht mehrmals von Verletzungen ausgebremst worden, insbesondere in den so wichtigen Playoff-Serien am Ende der Saison, dann wäre das Abenteuer der Rittner Buam SkyAlps womöglich noch weiter als bis in Halbfinale gegangen. Trübsal geblasen wird deshalb aber nicht auf dem Hochplateau: Cuglietta bleibt und geht mit den Blau-Roten auch in der Saison 2025/26 wieder auf Titeljagd.

Der gebürtige Kanadier besitzt mittlerweile auch die italienische Staatsbürgerschaft. Dank der durfte der begnadete Linksschütze im vergangenen Sportjahr auch für die italienische Nationalmannschaft debüttieren. Seit der 2022/23 spielt Cuglietta in Italien und hat sich aufgrund seiner italienischen Vorfahren den grün-weiß-roten Pass gesichert. Beim SG Cortina Hafro zeigte Cuglietta überragende Leistungen und gehörte jedes Jahr zu den punktbesten Angreifern der Alps Hockey League. Das tat er auch im Vorjahr, weshalb die Freude über seinen Verbleib auch bei den Sportdirektoren der Rittner Buam SkyAlps groß ist.

Tudin und Eisath streuen Cuglietta Rosen

„Nach einer weiteren starken Saison in der Alps Hockey League freuen wir uns, Diego wieder im Buam-Trikot zu sehen. Seine offensive Klasse gehört zum besten, was der italienische Eishockeysport zu bieten hat“, loben Dan Tudin und Alexander Eisath ihren offensiven Ausnahmekönner. „Mit seiner Fähigkeit, Verteidiger auszuspielen und Tore zu erzielen, sorgt er immer wieder für Highlights. Seine tägliche Bereitschaft, an sich zu arbeiten und besser zu werden, ist bewundernswert und für jeden sichtbar, der unsere Spiele verfolgt.“

