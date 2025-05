Rittens neuer Head Coach hÃ¶rt auf den Namen Dave MacQueen

Klobenstein. (PM Buam) Dave MacQueen wird in der Saison 2025/26 an der Seitenbande der Rittner Buam SkyAlps stehen.

Der 66-jährige Kanadier trainierte in den vergangenen Jahren den rumänischen Erstligisten CSM Corona Brasov sowie die rumänische Nationalmannschaft, in seiner langen Trainerkarriere hat er aber auch schon NHL-Luft geschnuppert und bringt damit jede Menge Eishockey-Erfahrung auf den Ritten.

Dave MacQueen wurde am 8. Februar 1959 in Woodstock (Ontario, Kanada) geboren. Als Spieler war er in den 70er- und 80er-Jahren in seiner Heimat Kanada und den USA aktiv, wo er als Angreifer auch massenhaft Punkte erzielte. Ab der Saison 1993/94 widmete er sich dann seiner Trainerkarriere. Bis zur Saison 2012/13 war er in Nordamerika tätig, vor allem in der Ontario Hockey League (OHL), wo er 2002 mit den Erie Otters auch den Titel gewann. Ansonsten trainierte er die Peterborough Petes und die Sarnia Sting.

Einen Karriere-Höhepunkt erlebte er in den Saisonen 1996/97 und 1997/98, wo er unter Terry Crisp als Assistant Coach des NHL-Klubs Tampa Bay Lightning arbeitete. 2012 zog es ihn dann über den großen Teich nach Europa. Für sieben Saisonen leitete er den Dornbirner EC in der EBEL, ehe er 2019 zum rumänischen Erstligisten CSM Corona Brasov wechselte, den er bis zur vergangenen Saison mit großem Erfolg (ein Mal Erste-Liga-Meister, zwei rumänische Meistertitel) unter seiner Fittiche hatte. Ab der Saison 2023/24 war er außerdem rumänischer Nationaltrainer.

Große Vorfreude bei den Rittner Buam SkyAlps und auch MacQueen

„Wir freuen uns sehr, dass Dave beschlossen hat, zu uns zu kommen. Wir haben ihn nach der vergangenen Saison kontaktiert. Er bringt jede Menge Erfahrung mit, da er schon in vielen verschiedenen Ligen gecoacht hat“, sagen die beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath zufrieden und ergänzen: „Er hat auch in Entwicklungsligen wie der OHL trainiert, weshalb er auch die Jugend gut aufbauen kann – das ist etwas, das uns sehr wichtig ist. Außerdem war er schon einmal hier auf dem Ritten, als er noch bei Dornbirn tätig war. Das Umfeld kennt er also ein wenig. Wir sind überzeugt, dass er der richtige Mann für uns ist.“

Auch MacQueen ist enthusiastisch: „Ich freue mich sehr, auf dem Ritten zu trainieren. Ich hatte gute Gespräche mit Dan und Eisi, also habe ich schnell verstanden, dass ich dorthin will. Ich wollte an einem Ort trainieren, wo man gewinnen kann, mit professionellen Eishockey-Menschen arbeiten kann und wo eine gute Location ist. Ich würde mich selbst als einen guten Kommunikator und Lehrer bezeichnen, dem besonders das Ausbilden der jungen Spieler wichtig ist.“

