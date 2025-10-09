Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Alps Hockey League KHL Sisak Rittens kurze Heimserie reißt gegen die Tabellenführer aus Sisak
KHL SisakRittner Buam SkyAlps

Rittens kurze Heimserie reißt gegen die Tabellenführer aus Sisak

9. Oktober 20252 Mins read46
Share
© Max Pattis
Share

Klobenstein. (PM Buam) Zwei Spiele in Folge konnten die Rittner Buam SkyAlps in der heimischen Ritten Arena für sich entscheiden.

Diese Mini-Serie ist am Donnerstagabend aber zu Ende gegangen. Gegen die Tabellenführer vom KHL Sisak aus Kroatien mussten sich die Blau-Roten mit 1:3 geschlagen geben.

In den ersten Spielminuten drückten die Gäste die Rittner Buam SkyAlps in die Abwehr und erzielten auch zwei Tore innerhalb von wenigen Minuten. Zuerst landete ein Rebound von der Bande vor den Füßen von Vito Idzan, der Furlong aus kurzer Distanz überwand (3.47), dann servierte Malenica seinen Mitspieler Larionovs bei einem Konter und der blieb vor Furlong eiskalt (5.23). Sisak hätte auch mit 3:0 in Führung gehen können, nutzte seine Chance im Powerplay aber nicht, als Felicetti auf der Strafbank saß (8.). Rittens erste gute Möglichkeit geschah in der 18. Minute, als Welychka nach einem Abspielfehler der Gäste Rosandics Schoner traf und Cuglietta den Nachschuss daneben setzte. Ritten kam aber doch zum Anschlusstreffer durch einen Bauerntrick von Crespi (19.07).

Im Mitteldrittel lieferten sich die beiden Mannschaften einen offenen Schlagabtausch, in dem es auch zu einigen guten Chancen auf beiden Seiten kam. Die ersten Minuten gehörten den Rittner Buam SkyAlps, die mit Giacomuzzi (25.) und Crespi (26.) Rosandic zu guten Paraden zwangen. Auf der Gegenseite kam Sisak über schöne Passkombinationen zum Abschluss, doch Furlong streckte sich bei den darauffolgenden Direktabnahmen immer weit genug, um die Pucks irgendwie mit den Schonern zu entschärfen. In den Schlussminuten machte sich Ritten dann das Leben selbst schwer: Zuerst musste Madsen für zwei plus zwei Strafminuten auf die Strafbank, die ersten wegen Hakens, die zweiten wegen Meckerns, dann leistete sich auch Kostner eine Zwei-Minuten-Strafe für einen Crosscheck. Im zweiten Drittel nutze Sisak die doppelte Überzahl aber noch nicht aus.

Im Schlussdrittel klappte es aber für die Kroaten, die nach wie vor im Fünf-gegen-Drei agierten. Dann war Dumcius zur Stelle (41.33) und erhöhte auf 3:1 für KHL Sisak. Ritten musste auf diesen Rückschlag reagieren, tat sich aber lange Zeit hart, nennenswerte Chancen herauszuspielen. Erst in den Schlussminuten klappte es, insbesondere, als Trainer Dave MacQueen Furlong drei Minuten vor Ablauf der Uhr für einen sechsten Feldspieler austauschte. Dann drückten die Rittner Buam SkyAlps auf den Anschlusstreffer. Aber immer wieder war Rosandic im Weg, der Goalie der Gäste parierte etwa die Schüsse von Crespi (58.), Felicetti (59.) und Simon Kostner (59.) reaktionsschnell. So blieb es beim Stand von 1:3 und Ritten verlor das Heimspiel gegen Sisak.

Die erste Dreifachschicht in dieser Saison endet für die Rittner Buam SkyAlps am Samstag mit dem Auswärtsspiel gegen SG Cortina Hafro. Das Spiel im Olympiastadion von Cortina d’Ampezzo beginnt um 20.30 Uhr.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season

Rittner Buam SkyAlps – KHL Sisak 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Tore: 0:1 Vito Idzan (3.47), 0:2 Larionovs (5.23), 1:2 Crespi (19.07), 1:3 Dumcius (41.33/PP2)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

132
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Kellerduell Roosters gegen Eislöwen am Seilersee: Beide Teams müssen unbedingt gewinnen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Rittner Buam SkyAlpsSIJ Acroni Jesenice

Gleich zwei Debüts beim souveränen Heimsieg der Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps sind am Dienstabend im Heimspiel...

By8. Oktober 2025
Adler Stadtwerke KitzbühelRittner Buam SkyAlps

Der erste Rittner Auswärtssieg ist weiter aufgeschoben

Kitzbühel. (PM Buam) Auch das zweite Auswärtsmatch dieser Saison endete für die...

By5. Oktober 2025
Red Bull Hockey JuniorsRittner Buam SkyAlps

Ein starkes Rittner Comeback bringt den Heimsieg

Klobenstein. (PM Buam) Am Donnerstagabend sah die Situation für die Rittner Buam...

By3. Oktober 2025
Rittner Buam SkyAlpsTransfermarkt Int.

Ex-Bietigheimer kommt! Die Rittner Buam SkyAlps rüsten nach

Klobenstein. (PM Buam) Die Saison 2025/26 ist schon ein paar Spiele alt...

By30. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten