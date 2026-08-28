Ritten schlägt den AlpsHL-Champion in der Overtime

Wolkenstein. (PM Buam) Am Donnerstagabend ging es für die Rittner Buam SkyAlps nach Wolkenstein zum amtierenden Meister in der Alps Hockey League, dem HC Gherdëina valgardena.it.

In einer spannenden und umkämpften Partie ging es bis in die Overtime, ehe Jere Matias Alanen das 2:1 erzielte und Ritten den ersten Testspiel-Sieg in dieser Saison bescherte.

Im Pranives von Wolkenstein legten die Rittner Buam SkyAlps gleich bemüht los und gingen im Powerplay in Führung. Eine Vorlage von Adam Capannelli verwertete Robert Öhler zum Führungstreffer (5.46). Diese Führung hielt auch bis zum Ende des ersten Drittels. Im zweiten Drittel schlug der amtierende Champion der Alps Hockey League aber zurück.

Wie in den ersten beiden Testspielen gegen Milano Hockey Club und dem EC Tölzer Löwen leisteten sich die Rittner im Powerplay einen Schnitzer und Matteo Luisetti stellte per Shorthander auf 1:1 (30.46). Beim Ausgleich blieb es bis zum Ende des zweiten und auch des dritten Drittels, sodass es in die Overtime ging. In der besorgte Jere Matias Alanen den 2:1-Endstand für die Buam: Nach Assist von Leo Spornberger war der großgewachsene Finne zur Stelle (63.46).

HC Gherdëina valgardena.it – Rittner Buam SkyAlps 1:2 OT (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Tore: 0:1 Robert Öhler (5.46/PP1), 1:1 Luisetti (30.46/SH), 1:2 Alanen (63.46)

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