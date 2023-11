„Risiko minimieren und tÃ¶dliche Fehler abstellen“ – Doug Shedden und die Roosters wollen in DÃ¼sseldorf und gegen die Ice Tigers punkten – So soll der Nachfolger von Christian Hommel gefunden werden

Artikel anhören Iserlohn. (MK) Seit Dienstag hat bei den Iserlohn Roosters die Ära Doug Shedden so richtig begonnen. Der neue Iserlohner Headcoach soll das...

Iserlohn. (MK) Seit Dienstag hat bei den Iserlohn Roosters die Ära Doug Shedden so richtig begonnen.

Der neue Iserlohner Headcoach soll das bislang so enttäuschende Team der Sauerländer wieder in die Spur bringen und den drohenden Abstieg verhindern.

Die ersten Spiele unter der Leitung von Doug Shedden stehen am Wochenende an. Am Freitag kommt es beim Westderby in Düsseldorf fast schon zu einem „Sechs-Punkte-Spiel“. Die DEG rangiert fünf Punkte vor den Roosters auf dem vorletzten Tabellenplatz. Und auch der Sonntagsgegner ist ein direkter Konkurrent. Ab 16:30 Uhr empfangen die Schützlinge von Doug Shedden die Nürnberg Ice Tigers, die mit sieben Punkten Vorsprung auf Platz zwölf stehen.

In Anbetracht des Rückstandes und von zuletzt vier Niederlagen am Stück ist der Druck sicherlich enorm für die Iserlohner.

Am Donnerstagmittag erklärte Doug Shedden nach der Trainingseinheit, dass die beiden Spiele am Wochenende für sein Team und die Organisation sehr wichtig sind. Es seien zwei Teams, die man in der Tabelle einholen müsse. Nach den drei bisherigen Trainingstagen kann der neue Iserlohner Übungsleiter natürlich noch keine Entwicklung des Teams feststellen. Er, so Shedden, habe sich aber ein erstes Bild von den individuellen Fähigkeiten machen können und jeder Spieler bekomme eine faire Chance.

Auf das Personal angesprochen deutete der Kanadier an, dass Kapitän Hubert Labrie nach seinem ersten Training mit Körperkontakt voraussichtlich in der kommenden Woche in Ingolstadt (Donnerstag) auch wieder einsatzfähig sein könnte. „Wir schauen bei ihm von Tag zu Tag“, so Doug Shedden, der für das Match am Sonntag bei Labrie zumindest eine kleine Chance sieht. Verteidigerkollege Brandon Gormley ist weiterhin auf dem Wege der Besserung, es ist aber auch noch Geduld bei ihm gefragt. In der Torhüterfrage wollte der Kanadier sich natürlich noch nicht festlegen, will aber von Spiel zu Spiel schauen. Siegreiche Spiele können einen erneuten Start des Torhüters rechtfertigen. Für ihn, so Shedden, komme es aber auch darauf an wie gut der Goalie dem Team helfen kann. Konditionell bescheinigte er seinen neuen Cracks einen guten Zustand.

Die DEG hat Iserlohns neuer Headcoach bereits analysiert, sieht im Team einen starken Torwart, eine starke und körperlich große Defensive und gute Bullyspieler. Speziell für die Bullys hat er für sein Team bereits einen Plan abgestimmt. Vorteile sieht er für sein Team bei den Special-Teams. Wichtig ist ihm, dass seine Spieler kein unnötiges Risiko eingehen und tödliche Fehler abstellen. Er freut sich auf das Derby und hat auch schon erfahren, dass etliche Iserlohner Anhänger ihre Jungs vor Ort unterstützen wollen. „Ich habe gehört, dass diese Derbys etwas Besonderes sind und dass viele Fans uns unterstützen wollen. Ich hoffe wir können ihnen ein gutes Spiel zeigen.“

Bei der Düsseldorfer EG zeigt nach sechs gewonnen Punkten aus den letzten drei Partien die Formkurve wieder nach oben. Personell ist bei den Rheinländern auch wieder etwas mehr Licht am Ende des Tunnels: Brendan O’Donnell wird nach langer Pause sein Comeback für die Düsseldorfer geben. Es wird sein erstes DEL-Spiel seit mehr als einem Jahr sein. Außerdem wird Bennet Roßmy, der sicherheitshalber auf den Deutschland Cup verzichtet hatte, für die DEG aufs Eis gehen. Victor Svensson und Luke Green sind zwar auf einem guten Weg, für das Wochenende reicht es voraussichtlich aber noch nicht.

Das erste Bully ist am Freitagabend im PSD Bank Dome um 19:30 Uhr.

Noch zu bildendes Gremium soll den neuen Sportchef finden

Nach dem Rückzug von Sportchef Christian Hommel hat der bisherige Developmentcoach Axel Müffeler dessen Aufgaben interimsmäßig mit übernommen. Für die Roosters geht es darum handlungsfähig zu bleiben und kein Vakuum entstehen zu lassen.

Die Suche nach einem Nachfolger läuft, ist aber auch noch längst nicht entschieden. Müffeler verriet, dass dazu ein Gremium unter anderem auch aus externen Leuten gebildet werden soll. Klar ist lediglich, dass die zukünftige Dauerlösung auf dem Sessel des Sportchefs zur Organisation passen muss, sowie Erfahrung und Netzwerk mitbringen soll.

Nürnberg und Straubing sind die Iserlohner „Mutmacher“

Mit zwölf mickrigen Punkten stehen die Roosters nach 18 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Eine Situation, die bei aktuell fünf Zählern Rückstand auf das rettende Ufer (Platz 13) und aufgrund der bisherigen Leistungen wenig Anlass zur Hoffnung gibt. Das extrem schwache Torverhältnis (38:84) ist praktisch mit einem weiteren Punkt Rückstand gleichzusetzen. Die Füchse Duisburg standen in der Spielzeit 06/07 nach 17 absolvierten Partien ebenfalls mit 12 Punkten auf dem letzten Platz. Auch das Duisburger Torverhältnis war damals mit 43:75 unterirdisch schwach. In der Endabrechnung standen die Füchse mit nur 35 Punkten weit abgeschlagen (13 Pkt. Rückstand) auf dem letzten Platz.

Rein vom Punktestand gab es in der Vergangenheit aber auch schon Teams, die aus einer ähnlichen Situation den Kopf noch aus der Schlinge gezogen haben.

In der Saison 11/12 belegten die Nürnberg Ice Tigers nach 18 Spielen den letzten Platz mit elf Punkten Rückstand auf Rang 13. Sie hatten damals ebenfalls zwölf Punkte auf ihrem Konto. In der Endabrechnung liefen die Franken mit 55 Punkten vor den Hannover Scorpions (51 Pkt.) über die Ziellinie.

Auch die Straubing Tigers konnten in der Spielzeit 14/15 nur neun Punkte nach 20 absolvierten Partien gewinnen. Sieben Punkte betrug damals der Rückstand auf den Vorletzten Köln. In der Endabrechnung landeten die Tigers mit 45 Punkten auf dem vorletzten Platz vor Schwenningen (43 Pkt.)

Die Roosters selbst standen in ihren 23 Jahren DEL-Zugehörigkeit immer wieder mal auf dem letzten Tabellenplatz. In der Endabrechnung nach der Hauptrunde gelang es aber immer mindestens ein Team hinter sich zu lassen.

Wichtiger Unterschied zur aktuellen Saison ist natürlich, dass es damals keinen sportlichen Abstieg gab. Stand heute haben die Iserlohner noch 34 Reparaturmöglichkeiten, um auch in dieser Saison erneut nicht Letzter zu werden.

