Rio Kaiser wechselt nach Kanada

Berlin. (PM Eisbären) Verteidiger Rio Kaiser wird diese Saison nicht mehr für die Eisbären Berlin in der PENNY DEL auflaufen.

Der Defensivspieler wird die restliche Spielzeit für die Peterborough Petes in der Ontario Hockey League, eine der drei höchsten kanadischen Juniorenligen, spielen. Peterborough wählte den Linksschützen im CHL Import Draft 2023 in der ersten Runde an 28. Stelle aus.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Rio ist ein sehr großes Talent. Das hat er in seinen Spielen für die Eisbären bereits bewiesen. Es hat sich für ihn nun die Möglichkeit ergeben, nach der U20 Weltmeisterschaft in der starken Ontario Hockey League aufzulaufen. Er wird in der OHL viel Eiszeit bekommen. Daher glauben wir, dass dieser Schritt seiner Entwicklung helfen wird. Zudem wird er sich so noch stärker in den Fokus der NHL-Scouts für den kommenden Draft spielen können. Wir wünschen Rio natürlich alles Gute in Kanada.“

Kaiser wechselte im Sommer 2023 zurück nach Berlin. Der aktuelle U20-Nationalspieler, der kürzlich mit der DEB-Auswahl den WM-Klassenerhalt in der Top-Division feierte, entstammt der Jugend des ECC Preussen Berlin und lief von 2017 bis 2020 für die Eisbären Juniors auf. Zur Saison 2020/21 wechselte er dann nach Salzburg in die RB Hockey Academy. Dort lief er sowohl für die U18-Auswahl als auch für die U20-Mannschaft auf. Mit dem U20-Akademieteam krönte sich der Defensivakteur zum österreichischen Meister 2023. Für die Eisbären bestritt der Verteidiger bisher zehn Partien in der Deutschen Eishockey Liga sowie sechs Spiele in der Champions Hockey League. Hinzu kommen 24 Partien für die Lausitzer Füchse in der DEL2.

Sollte Rio Kaiser nach Deutschland zurückkehren, würde er wieder für die Eisbären Berlin auflaufen, da sein Vertrag mit den Eisbären während seiner Abwesenheit ruht.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV