Rintanen und Martikainen bleiben in Kloten

Kloten. (PM EHC) Wer auf Jeff Tomlinson als neuer Headcoach beim EHC Kloten folgt, ist offen.

Geklärt hingegen ist die Frage, welche Assistenztrainer zum Staff gehören. Es sind die gleichen wie jetzt und garantieren Kontinuität: Mit Kimmo Rintanen und Saku Martikainen wurde um je ein Jahr verlängert. “Ich konnte Kimmo und Saku über zweieinhalb Monate beobachten, sie haben einen grossen Anteil an unseren bisherigen Erfolgen”, begründet Sportchef Larry Mitchell die Fortsetzung der Zusammenarbeit, die nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend funktioniert.

Kimmo Rintanen (49), der sich vor allem um die Offensive kümmert, wird damit bereits in seine 16. Saison mit dem EHC Kloten gehen. Von 2001 bis 2011 begeisterte er als Spieler, von 2012 bis 2015 absolvierte er seine ersten Jahre als Assistent. Nach sechs Saisons in Turku, wo er ein Haus besitzt, kehrte er 2021 zurück und stieg im letzten Frühling mit dem EHC auf.

Saku Martikainen (43) ist der Mann für die Defensive – obwohl er in seiner Aktivkarriere ebenfalls Stürmer war. Er stiess auf diese Saison mit der Erfahrung von mehr als 20 Trainerjahren zu Kloten. Er arbeitete in Finnland als Assistenzcoach des U16- und U18-Nationalteams, dazu als Assistent in mehreren Clubs der höchsten Liga. Seine letzte Station vor dem Wechsel in die Schweiz hiess Ässät in Pori.

