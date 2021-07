Rintanen und Hinterkircher zum EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Der Coachingstaff um Headcoach Jeff Tomlinson wird auf die Saison 2021/22 in der Person von Kimmo Rintanen ergänzt. Als Assistenztrainer wird...

Kloten. (PM EHC) Der Coachingstaff um Headcoach Jeff Tomlinson wird auf die Saison 2021/22 in der Person von Kimmo Rintanen ergänzt.

Als Assistenztrainer wird er das Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung der Spieler legen. Mit Rintanen kehrt ein bekanntes Gesicht zum EHC Kloten zurück. Der ehemalige finnische Stürmer spielte während vielen Jahren erfolgreich für Blau-Weiss-Rot und amtete auch schon als Assistenztrainer in Kloten. In den letzten sechs Jahren war der 47-jährige bei TPS Turku engagiert, wo er sich einen ausgezeichneten Ruf als Ausbildner erarbeitete.

«Die Weiterentwicklung unserer Spieler geniesst höchste Priorität. Es freut uns, dass Kimmo in diesem Bereich viel Know-how in unseren Verein bringen wird», sagt Patrik Bärtschi, Sportchef des EHC Kloten.

Im Vorbereitungsmonat August wird zudem Mattia Hinterkircher mit einem Tryoutvertrag zum Kader der 1. Mannschaft stossen. Hinterkircher bestritt bis anhin 87 NL sowie 194 SL-Partien und war letzte Saison beim HC Thurgau unter Vertrag.

Meisterschaftsspielplan Saison 2021/22

Gestern wurde der offizielle Spielplan der Saison 2021/22 bestätigt. Der EHC Kloten bestreitet sein erstes Meisterschaftsspiel am Donnerstag, 9. September 2021 auswärts gegen den HC La Chaux-de-Fonds. Das erste Heimspiel in der SWISS Arena findet am Dienstag, 14. September 2021 gegen den EHC Olten statt. EHC Kloten