Riley Sheahan wechselt per sofort zum EHC Biel

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel verpflichtet per sofort bis zum Ende der laufenden Saison den kanadischen Stürmer Riley Sheahan (*1991).

Sheahan absolvierte in seiner Karriere 670 NHL Spiele und spielte zuletzt in der Organisation der Buffalo Sabres. Riley Sheahan wird Anfang nächster Woche in Biel erwartet.

Martin Steinegger, GM: Riley Sheahan kann sowohl am Center wie auch am Flügel eingesetzt werden. Mit seinem imposanten Körper kann er die Scheibe gut abdecken und scheut sich nicht für Verkehr vor dem gegnerischen Tor zu sorgen. Riley ist ein echter Teamspieler und spielt immer mit vollem Verantwortungsbewusstsein.