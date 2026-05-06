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Hannover ScorpionsTransfer-News

Rico Rossi bleibt Headcoach und wird Sportlicher Leiter der Hannover Scorpions!

6. Mai 20261 Mins read60
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Rico Rossi - © Sportfoto-Sale (SD)
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Mellendorf. (PM Scorpions) Rico Rossi kam während der vergangenen Saison zu den Hannover Scorpions und wird auch in der Saison 2026/2027 hinter der Bande stehen.

Neben seiner Funktion als Headcoach übernimmt der 60-Jährige, mit kanadisch-italienischer Herkunft, ebenfalls die Funktion des Sportlichen Leiters.

Rossi hat einen genauen Plan wie er ein erfolgshungriges Team für die kommende Saison aufbaut, welches durchaus in einigen Teilen verjüngt wird.
Er wird das Team nach genau seiner Spielphilosophie zusammenstellen, um mehr Schnelligkeit und Spritzigkeit in den Kader zu bringen. Ein Mix aus Erfahrenen und jungen hungrigen Spielern sollen die Säulen für den zukünftigen Kader bilden.
Mit dieser Idee ist er bereits mit Heilbronn aufgestiegen und mit Kassel und in der ersten Rumänischen Liga Meister geworden.

Rico Rossi: „Ich freue mich sehr auf die nächste Saison! Die Kaderplanungen laufen gut und ich kann es jetzt schon kaum abwarten mit meinem Team wieder anzugreifen!“

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