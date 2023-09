Rick Goldmanns Prognose: â€žWenn der Trainer funktioniert â€“ die Adler Mannheimâ€œ- MagentaSport-Experten tippen: Mannheim Titelfavorit, neuer Schub fÃ¼r Eishockey, KÃ¶ln Ã¼berrascht

Artikel anhören Bonn. (PM MagentaSport) Am 14. September eröffnet der Meister EHC Red Bull München die historische 30. PENNY DEL-Saison 2023/24 gegen die Düsseldorfer...

Bonn. (PM MagentaSport) Am 14. September eröffnet der Meister EHC Red Bull München die historische 30. PENNY DEL-Saison 2023/24 gegen die Düsseldorfer EG.

Top für die Fans: die Partie wird ab 19 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport gezeigt. Wenn es nach der Mehrheit der MagentaSport-Experten geht, die immerhin über 4000 absolvierte DEL-Spiele und ein Dutzend Titel vereint, dann erwartet die DEL durch die Vize-Weltmeisterschaft des Nationalteams einen weiteren Schub bei den Zuschauerzahlen, mit Mannheim einen neuen Meister, mehr Dichte im Titel- und Abstiegskampf und mit den Kölner Haien einen Klub, der überraschen wird. Der 1. Spieltag wird am Freitag, 15. September, u.a. mit dem Topspiel des Titelanwärters Eisbären Berlin gegen den Vize-Meister ERC Ingolstadt ab 19 Uhr in der Konferenz gestartet, zudem können ab 19.25 Uhr alle 6 Partien als Einzelspiel abgerufen werden.

MagentaSport zeigt auch in der kommenden Saison alle DEL-Spiele live. Der Regelspieltag: Top-Partie am Donnerstag ab 19.15 Uhr, am Freitag 6 Partien in der Konferenz, am Sonntag ab 13.45 Uhr alle 7 Partien über den Tag verteilt mit rund 8 Stunden Live-Eiszeit. Alle 14 Tage montags gibt’s die Eishockey-Show ab 19.30 Uhr – am kommenden Montag, 11. September, sind Bundestrainer Harold Kreis sowie Eisbären Rückkehrer Kai Wissmann bei Rick Goldmann, Sascha Bandermann und Basti Schwele zu Gast.

Der Push durch WM-Silber schon jetzt „spürbar“

Die letzte Saison war mit rund 25 Millionen bei MagentaSport schon ein Rekord, die Experten-Riege um Ronja Jenike, Rick Goldmann, Patrick Ehelechner, Andi Renz, Kai Hospelt, Christoph Ullmann und Sven Felski glaubt an einen weiteren Schub. „Auf jeden Fall. Eishockey steht jetzt in einem anderen Fokus. Man hat es auch bei der WM an den Zuschauer-Reichweiten gesehen, dass Eishockey in Deutschland gefragt is“, sagt Rick Goldmann. Ronja Jenike ergänzt: „Der Großteil der deutschen Nationalspieler ist bei einem DEL-Team unter Vertrag, das alleine zeigt schon, welchen Stellenwert die Liga in Europa hat. Der Gewinn der Silbermedaille ist definitiv ein weiteres Indiz dafür.“ Andi Renz hält das gestiegene Interesse schon jetzt für „spürbar“.

„Wie schnell greift das System Söderholm in München?“ –

Die Mission Titelverteidigung steht für Meister München unter dem neuen Trainer Toni Söderholm als Ziel. Wird schwierig – sagt die Mehrheit der MagentaSport-Experten! „München wird oben mitspielen, keine Frage. Aber ob das System Söderholm direkt greifen wird und zum Titel führt, wird sich zeigen. Welche Rolle übernimmt Don Jackson dabei im Hintergrund? Das wird auch eine entscheidende Frage sein“, sagt Christoph Ullmann. Kai Hospelt sieht es ähnlich mit einem ähnlich starken Kader unter einem neuen Trainer: „Wir werden sehen, ob Söderholm sein Spielsystem etwas an das von Jackson angleicht oder wenn nicht, ob die Mannschaft die Neuerungen schnell verinnerlichen kann. Dies kann etwas dauern, aber solange es hintenraus passt, sind sie der Topfavorit!“

Der EHC Red Bull zählt auch für Goldmann zu den Titelfavoriten, wie sein Kollege Renz glaubt er aber nicht an den Deutscher Meister München in dieser Jubiläumssaison. „Ich gehe ich davon aus, dass wir dieses Jahr einen anderen Meister sehen werden.“ Goldmanns Prognose: „Wenn der Trainer funktioniert – die Adler Mannheim.“ Heiß: schon am 2. Spieltag, 17. September, treffen der Herausforderer Mannheim und Titelverteidiger München aufeinander – live ab 18.45 Uhr bei MagentaSport.

Neuer Meister? Mannheim mit „unglaublicher Tiefe“

Meister Mannheim – das ist der Expertentipp. Kai Hospelt etwa sieht eine „unglaubliche Tiefe und namhafte Neuzugänge“, hat aber auch die Eisbären auf dem Zettel: „Die sind wieder hungrig und vor allem auf dem deutschen Sektor verstärkt.“ Rückkehrer Kai Wissmann sehen alle Experten als wichtigen Impuls der Berliner, die nach 2 Meisterschaften in der letzten Saison nicht mal die Play Offs einzogen. „Das war enttäuschend. Wir haben auch bei den Fans etwas gutzumachen“, erklärte Marcel Noebels jüngst auf der DEL-Gala und versprach eine neue Titeljagd.

Die Kölner Haie mischen mit!

Vize-Meister Ingolstadt gehört ebenso zu den Aspiranten, vereinzelt auch Straubing und Wolfsburg. Einen Traditionsklub sieht die Experten-Riege vor der Rückkehr in den Kreis der Arrivierten: die Kölner Haie. Christoph Ullmann hat die Haie als „Top4-Klub“ auf dem Zettel, Andi Renz findet, „die Kölner haben an wichtigen Stellschrauben gedreht“. Kai Hospelt hat „zumindest auf dem Papier nochmal einen Schritt nach vorne und vor allem mehr Team-Speed“ ausgemacht.

Rick Goldmann ist noch etwas verhaltener, was die großen Kölner Ambitionen angeht, glaubt aber: „Die Kölner Haie haben Potenzial, positiv zu überraschen, weil der Kader eine gute Mischung ist – aus jung, erfahren. deutsch, Import. Ein Trainer, der viel Erfahrung hat – das gefällt mir.“

Expertin Ronja Jenike sieht, auf die Frage, welcher Klub den nächsten großen Schritt machen wird „Frankfurt. Weil sie für ihre 2. DEL-Saison wichtige Leistungsträger halten und einige vielversprechende Transfers machen konnten.“

In der Gesamtbetrachtung der MagentaSport-Experten heißt das: mehr Dichte in der Liga, der Titel- und der Abstiegskampf werden noch spannender, die PENNY DEL wird noch mehr Fans begeistern. Am 14. September geht´s los. MagentaSport zeigt das gesamte Spektakel vom 1. Spieltag bis zum Finale live.

Sendetermine

Montag, 11. September

Ab 19.30 Uhr die Eishockey Show u.a. mit Bundestrainer Harold Kreis – live bei MS Sport, www.magentsport.de und Youtube

Der 1. Spieltag:

Donnerstag, 14. September 2023

Ab 19 Uhr live und kostenlos: EHC Red Bull München – Düsseldorfer EG

Freitag, 15. September 2023

Ab 19 Uhr live in der Konferenz: Kölner Haie- Nürnberg Ice Tigers, Eisbären Berlin – ERC Ingolstadt, Löwen Frankfurt – Iserlohn Roosters, Straubing Tigers – Pinguins Bremerhaven, Schwenninger Wild Wings – Adler Mannheim. Grizzlys Wolfsburg – Augsburger Panther

Der 2. Spieltag:

Sonntag, 17. September 2023

Ab 13.45 Uhr: Pinguins Bremerhaven – Grizzys Wolfsburg

Ab 15.00 Uhr: DEG – Eisbären Berlin

Ab 16.15 Uhr: Kölner Haie – ERC Ingolstadt, Iserlohn Roosters – Schwenninger Wild Wings

Ab 18.45 Uhr: Adler Mannheim – EHC Red Bull München, Nürnberg Ice Tigers – Straubing Tigers, Augsburger Panther – Löwen Frankfurt

