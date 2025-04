Rick Amann und Andreas Niederberger legen los bei der DEG: â€žUnser Fokus liegt eindeutig auf der DEL2, Start in Oberliga spielt in unseren Ãœberlegungen keine Rolleâ€œ

Düsseldorf. (PM DEG) Rick Amann und Andreas Niederberger haben mit vollem Elan ihre Arbeit bei der DEG Eishockey GmbH aufgenommen.

Das Duo unterstützt das operative Geschäft des Clubs als verantwortliche Berater und ist in dieser Phase auch für die Zusammenstellung des neuen Teams zuständig. Es ist zudem geplant, dass das Duo ab dem 1. Mai 2025 gemeinsam die Geschäftsführung übernimmt.

Der ehemalige DEG-Meisterspieler und Eishockey-Funktionär Niederberger: „Derzeit verschaffen wir uns einen Überblick zu allen Bereichen. Vor allem zu den finanziellen Rahmenbedingungen, zu laufenden Gesprächen mit Partnern und Sponsoren sowie in der wichtigen Kaderplanung. Wir konzentrieren uns im Moment darauf, viele Gespräche zu führen, bestehende Kontakte zu intensivieren und auf vielen Ebenen neues Vertrauen aufzubauen. Wir freuen uns auf diese Aufgabe!“

Meister-Verteidiger, Eishockey- und Finanz-Experte Amann ergänzt: „Wir planen dabei in erster Linie für die DEL2, denn dorthin sind wir sportlich abgestiegen. Das erfolgt in enger Absprache mit den Gesellschaftern und hat Priorität. Im Hinterkopf haben wir natürlich, dass es noch die kleine Möglichkeit gibt, dass wir in der DEL bleiben können. Aber damit beschäftigen wir uns erst dann, wenn es wirklich dazu kommen sollte. Auch ein Start in Oberliga spielt in unseren Überlegungen keine Rolle. Unser Fokus liegt ganz klar auf der DEL2. Ziel ist es, dort eine gesicherte und solide Saison zu spielen. Wir freuen uns über jeden Fan und jedes Unternehmen, das uns auf diesem Weg unterstützt!“

Die DEG wird auch weiterhin transparent über die kommenden Entwicklungen informieren.

