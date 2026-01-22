Richtungsweisendes Wochenende für die EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Nach dem überzeugenden 5:2 Heimsieg gegen die Gladiators aus Erding stehen die EV Lindau Islanders vor einem richtungsweisenden Wochenende in der Oberliga Süd. Dabei treffen die Inselstädter gleich auf zwei direkte Verfolger im Kampf um den begehrten Playoffplatz – Duelle, die entscheidenden Einfluss auf die Tabellenkonstellation nehmen können.

Am Freitag (23. Januar/ 19:30 Uhr), empfangen die Islanders in der heimischen BPM Arena die Onesto Tigers Bayreuth. Nur zwei Tage später, am Sonntagnachmittag (25. Januar / 16 Uhr), geht es auswärts zum EC Peiting – ebenfalls ein unmittelbarer Konkurrent. Wer die Spiele nicht live vor Ort verfolgen kann, kann dies wie immer live bei SpradeTV (www.sprade.tv) streamen.

Die Zuschauer in Lindau dürfen sich gegen Bayreuth auf ein weiteres emotionsgeladenes und intensives Spiel freuen. Die bisherigen drei Aufeinandertreffen der laufenden Saison hatten es allesamt in sich. Besonders in Bayreuth lieferten sich beide Teams enge und umkämpfte Begegnungen. Kurz vor Weihnachten setzten die Islanders dann ein Ausrufezeichen und dominierten das Heimspiel deutlich – am Ende stand ein 9:1 Erfolg für die Lindauer. Ein ähnlich deutliches Ergebnis ist diesmal jedoch kaum zu erwarten. Dafür ist die Ausgangslage zu brisant: In der Tabelle der Oberliga Süd trennen beide Mannschaften aktuell nur vier Punkte. Für die Islanders wäre ein vierter Sieg im vierten direkten Vergleich von enormer Bedeutung, um Platz sechs weiter zu festigen und etwas Luft auf die Verfolger zu schaffen.

Das Spiel verspricht erneut viel Intensität. Vor allem die Leidenschaft, der Wille und die mannschaftliche Geschlossenheit, die die Islanders in den vergangenen Wochen ausgezeichnet haben, werden wieder gefragt sein. Gelingt es der Lindauer Mannschaft, diese Tugenden gemeinsam mit der Unterstützung einer hoffentlich gut gefüllten und lautstarken BPM Arena aufs Eis zu bringen, könnte am Freitag ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Playoffs gemacht werden.

Nach dem Duell gegen Bayreuth wartet am Sonntag direkt die nächste Herausforderung. Mit dem Gastspiel beim EC Peiting steht das nächste direkte Duell gegen einen unmittelbaren Tabellenkonkurrenten auf dem Programm. Vor dem Wochenende liegt Peiting ebenfalls mit vier Punkten hinter den Lindauern. Die Oberbayern haben sich nach einem Trainerwechsel Anfang Dezember wieder stabilisiert. Mit Landon Gare, der den ehemaligen Lindauer Coach John Sicinski ablöste, hat sich der ECP zurück in den Kampf um die oberen Plätze gearbeitet und den Abstand zu den Islanders und den Tigers deutlich verkürzt. Gerade deshalb ist es für die EV Lindau Islanders eminent wichtig, auch in Peiting zu punkten, um den direkten Konkurrenten weiterhin auf Distanz zu halten und im Idealfall den Vorsprung sogar auszubauen.

Die bisherige Saisonbilanz spricht knapp für die Inselstädter. Das erste Duell gewannen die Islanders in der Overtime mit 2:1, das zweite ging mit 6:5 an den EC Peiting. Kurz vor dem Jahreswechsel gelang den Lindauern dann ein 3:6 Auswärtssieg, bei dem sie die Punkte aus Peiting an den Bodensee entführten.

Diese Ergebnisse zeigen, wie eng und hart umkämpft diese Duelle sind. Lindau und Peiting, die zwei Dauerbrenner der Oberliga Süd, schenken sich traditionell nichts. Auch diesmal ist ein Spiel voller Emotionen, Intensität und Brisanz zu erwarten.

Ein direkter Verfolger zu Hause, der nächste auswärts – für die Lindauer könnte dieses Wochenende wegweisend sein. Gelingt es, an die Leistung der vergangenen Spiele anzuknüpfen, ist die Chance groß, einen wichtigen Schritt in Richtung Playoffs zu machen und Platz sechs nachhaltig zu festigen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Bodensee Fighters übergeben großartigen Erlös aus der Weihnachtstombola

Der EVL-Nachwuchs freut sich über die Unterstützung

Mit einem erneut großartigen Erlös endete die große Tombola des EVL-Fanclubs Bodensee Fighters zugunsten der Nachwuchsabteilung der EV Lindau Islanders. Sage und schreibe 8.500 Euro kamen durch den Losverkauf im vergangenen Dezember zusammen. Am 16. Januar beim Derby gegen die ECDC Memmingen Indians übergaben die Mitglieder des Fanclubs, mit Vorstand Sven Szczery an der Spitze, die Summe symbolisch an Patrick Meier, Marketingvorstand der Islanders.

Diese Spende war nur durch die großzügige Unterstützung von Sponsoren und Gönnern des Vereins möglich, die auch in diesem Jahr wieder knapp 1.000 Preise für die Tombola und somit für die Unterstützung des Nachwuchses zur Verfügung gestellt haben. Anne Messmer hatte besonderes Losglück und zog den Hauptpreis der Tombola, eine von Zweirad Deusch gespendete Vespa im Wert von knapp 5.000 Euro. „Es ist sagenhaft, dass unsere Sponsoren und Gönner Jahr für Jahr wieder zahlreiche tolle Preise für unsere Tombola zur Verfügung stellen“, sagte Patrick Meier. „Dieser Großzügigkeit gilt ein ganz besonderer Dank, sowie auch den Bodensee Fighters, welche die Tombola wieder großartig organisiert haben!“

Bei den EV Lindau Islanders spielen aktuell rund 200 Kinder und Jugendliche in sechs Teams von den Bambinis (U7) bis zur U17. Unter der Anleitung von Nachwuchssportchef Sascha Paul wird in allen Teams altersgerecht und unter fachlicher Anleitung mit geschulten und zertifizieren Trainern in der BPM-Arena trainiert. Kinder und Jugendliche sind immer herzlich willkommen.

„Es ist jedes Jahr faszinierend, mit welchem Einsatz unsere Bodensee Fighters sich hier für den Nachwuchs engagieren. Wir als Verein können stolz sein, einen solchen Fanclub an unserer Seite zu haben!“, sagt der 1. Vorsitzende der Islanders, Bernd Wucher, abschließend zum großartigen Erfolg der Tombola