Richtungsweisende Spiele stehen an

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren stehen in den kommenden Tagen in der DEL2 sehr wichtige und vermutlich auch richtungweisende Spiele auf dem...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren stehen in den kommenden Tagen in der DEL2 sehr wichtige und vermutlich auch richtungweisende Spiele auf dem Programm.

Am Wochenende gastieren die Joker dabei bei am Freitagabend bei den Lausitzer Füchsen und sind am Sonntag Gastgeber bei der Partie gegen die Bayreuth Tigers.

Die Tabelle der DEL2 ist nun auch etwas durcheinandergebracht worden, da ab sofort für die Tabellenplatzierung nicht mehr die erspielten Punkte, sondern der Punktequotient pro Spiel greift.

Der ESVK steht nun mit einem Punktequotient von 1,31 auf dem zehnten Platz in der DEL2 Tabelle. Genau diesen Platz wollen die Joker auch mit aller Macht bis zum letzten möglichen Spieltag verteidigen und sich somit einen Pre-Playoff Platz sichern.

Auswärtsspiel in Weißwasser

Am Freitagabend geht es für die Joker nach Weißwasser. Dort gastiert der ESVK dann um 19:30 Uhr bei den Lausitzer Füchsen. Die Lausitzer stehen aktuell in der Tabelle auf dem 13. Platz mit einem Punktequotient von 1,13.

Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers

Am späten Sonntagnachtmittag sind dann die Bayreuth Tigers in der Kaufbeurer erdgas schwaben arena zu Gast. Die Oberfranken liegen mit einem Punktequotient von 1,15 auf dem zwölften Tabellenplatz in der DEL2. Erstes Bully ist dabei um 17:00 Uhr.

Endlich wieder mit mehr Zuschauern

Der ESV Kaufbeuren darf zu seinen Heimspielen in der DEL2 nun aktuell 1.550 Zuschauer begrüßen. Für alle ESVK Dauerkartenbesitzer bedeutet dies, dass ab sofort wieder mit ihrer Plastikdauerkarte zu den Spielen kommen können und dazu auch wieder über ihren eigentlichen Stammplatz verfügen. Einzeltickets sind dazu im Ticket-Online-Shop buchbar.

Das Personal

Es ist irgendwie ein kommen und ein gehen bei den Jokern. Klar ist, dass verletzungsbedingt Stefan Vajs und Markus Schweiger fehlen werden. Krankheitsbedingt wird dazu wohl auch Sami Blomqvist dem ESVK in den kommenden Spielen nicht zur Verfügung stehen. Unklar ist derzeit noch ein Einsatz von Maximilian Meier. Wieder zurück im Kader ist dafür aber Top-Scorer John Lammers.