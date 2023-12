Richtungsweisende Spiele fÃ¼r die Iserlohn Roosters: Erst gegen Berlin, dann folgen wichtige Partien in DÃ¼sseldorf und NÃ¼rnberg

Artikel anhören Iserlohn: (MK) Am Freitag empfängt Tabellen-Schlusslicht Iserlohn Roosters den Ligaprimus Eisbären Berlin. Im bisherigen Saisonverlauf trafen die beiden Teams in zwei Begegnungen...

Iserlohn: (MK) Am Freitag empfängt Tabellen-Schlusslicht Iserlohn Roosters den Ligaprimus Eisbären Berlin.

Im bisherigen Saisonverlauf trafen die beiden Teams in zwei Begegnungen aufeinander, die gegensätzlicher kaum sein konnten. Am Tag der Deutschen Einheit sorgten die Eisbären am Iserlohner Seilersee für große Ernüchterung. Schon nach 08:15 Minuten lagen die Hauptstädter mit 0:4 in Führung. Am Ende siegte das Team von Headcoach Serge Aubin bei den damals noch von Greg Poss betreuten Roosters deutlich mit 2:8. Nach der 2:7 Pleite gegen Schwenningen am zweiten Spieltag war die Klatsche gegen Berlin ein mehr als deutlicher Hinweis, wo die sportliche Reise der Roosters in dieser Saison hingehen kann.

Vor knapp drei Wochen trafen die damals stark ersatzgeschwächten Eisbären ohne acht Stammkräfte dann in der Hauptstadt erneut auf die Roosters, die damals ihr viertes Spiel unter ihrem neuen Headcoach Doug Shedden bestritten und sich am Ende mit 0:3 in der Hauptstadt durchsetzen konnten. Berlin verlor damals vorübergehend die Tabellenführung.

Mittlerweile können die Eisbären nicht nur wieder auf einen deutlich größeren Kader zurückgreifen, sie sind auch wieder Tabellenführer. Und dazu sind sie seit neun Spielen in Serie auswärts ungeschlagen. Zuletzt fehlten mit Lean Bergmann, Kai Wissmann und Blaine Byron immer noch drei potenzielle Stammspieler. Der ehemalige Düsseldorfer Jaedon Descheneau wurde mittlerweile lizenziert und führte sich am vergangenen Wochenende auch gleich mit einem Treffer gut bei den Berlinern ein. Im Vergleich zum letzten Spiel in der Mercedes-Benz Arena wird sich die Berliner Aufstellung also deutlich verändern.

Die Roosters haben sich unter Doug Shedden stabilisiert, stehen aber weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. Dennoch machte das Wort Hoffnung in den letzten Tagen wieder häufiger die Runde rund um den Seilersee. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf den Vorletzten Augsburg.

Personell hat sich die Lage weiter verbessert. Verteidiger Brandon Gormley konnte erstmals nach seiner Gesichtsverletzung wieder voll mittraini9eren. Ob es zu einem Comeback am Wochenende schon reicht werden die Coaches entscheiden. Spannend ist auch die Frage, wem man im Tor den Vorzug geben wird. Kevin Reich musste zuletzt nach dem Sieg gegen Frankfurt in Straubing kurzfristig passen. Andy Jenike sprang mit einer guten Leistung in die Bresche. Ganz so, wie man es sich von einem starken Goalie-Duo wünscht und in Iserlohn auch in den nächsten Monaten benötigt.

Doug Shedden monierte nach dem Punktgewinn am Sonntag in Straubing, dass es nicht genügt, nur vierzig Minuten gutes Eishockey zu spielen.

Taro Jentzsch trauerte nach dem Straubing-Match auch zwei verlorenen Punkten ein wenig nach: „Drei Punkte wären verdient gewesen. Wir haben vierzig Minuten Eishockey gespielt. Im zweiten Drittel haben wir Straubing wieder zurückkommen lassen. Der Extra-Punkt war gut, aber im zweiten Drittel haben wir das Spiel verschenkt.“

Ein rasches Wiedersehen feiern die Roosters auch am Sonntag mit der Düsseldorfer EG. Exakt einen Monat nach dem Debüt von Headcoach Doug Shedden hinter der Iserlohner Bande treffen die DEG und die Sauerländer erneut in Düsseldorf aufeinander. Damals konnten Ugbekile & Co. bei den Rheinländern einen Punkt mitnehmen. Es war der erste von bislang elf Zählern aus acht Partien unter Doug Shedden. Unter dem erfahrenen Coach haben sich die blau-weißen sicherlich stabilisieren können. Ein verbessertes Powerplay, aber auch eine stabilere Defensive waren zuletzt wichtige Faktoren.

Was bleibt ist die Frage nach der Konstanz. Gegen Berlin werden die Roosters klar in der Außenseiterrolle sein. Den Partien am Sonntag in Düsseldorf, sowie am kommenden Donnerstag in Nürnberg kommt sicherlich der Charakter eines „Sechs-Punkte-Spiels“ zu. Aktuell haben die Roosters auf die DEG fünf Zähler und auf die Nürnberger sechs Zähler Rückstand.

Am Vorweihnachtsabend (23.12.) erwarten die Roosters dann den amtierenden Meister aus München.

Die kommenden Spiele, speziell die Begegnungen gegen die DEG und gegen die Ice Tigers, sind sicherlich mehr als ein Fingerzeig wohin die weitere Reise der Shedden-Schützlinge gehen kann.

Erstes Bully gegen die Eisbären ist am Freitag um 19:30 Uhr. Laut Roosters-Ticketpartner sind (Stand Donnerstag, 12 Uhr) noch vereinzelte Sitzplatztickets verfügbar.

