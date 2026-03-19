„Richtig geiles Gefühl“ für Wolfsburg dank Schinko-Doppelpack, Grizzlys wollen in Schwenningen „die Festung erobern“

Bonn. (PM MagentaSport) Heimvorteil genutzt – Wolfsburg siegt auch dank des zweifachen Torschützen Luis Schinko mit 3:1 gegen Schwenningen und sichert sich Spiel 1!

„Es ist ein richtig geiles Gefühl! Es ist nicht umsonst die geilste Zeit. Ein langer Sommer, da hat keiner wirklich Bock drauf! Auch wenn man sagt, die Eishockey-Spieler werden im Sommer gemacht. Das ist immer Flunkerei, jeder hat Bock auf Playoffs“, freut sich Luis Schinko, der mit seinem ersten Playoff-Doppelpack großen Anteil am Wolfsburger Erfolg hatte. Sein neuer Coach Tyler Haskins ist etwas verhaltender unterwegs: „Das war ein guter Start, aber wir haben noch einiges an Arbeit vor uns.“

Die Ziele in Wolfsburg sind ambitioniert: „Wir wollen wieder näher ran an die Top 6. Das wird schwer genug, wenn man sich die Liga anschaut. Viele Klubs rüsten auf, die Mannschaften werden besser“, erklärt Grizzlys-Sportdirektor Charly Fliegauf, der seinen Vertrag in Wolfsburg bis 2028 verlängert hat. Mit Tyler Haskins hat er einen Trainer verpflichtet, dem er eine solche Entwicklung zutraut: „Er macht einen sehr guten Job! Er holt die Mannschaft ab, nimmt alle mit. Er ist sehr detailverliebt, er war schon als Spieler unser Motor! Er geht voran, er kennt die Gegebenheiten hier. Es macht sehr viel Spaß mit ihm!“ Spiel 2 in Schwenningen findet am Freitag statt – ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport. „In Schwenningen ist es nicht einfach, aber wir wollen die Festung auch dort erobern“, gibt sich Luis Schinko selbstbewusst. „Es wird noch eine lange Serie, wir werden im nächsten Spiel besser sein! Das Team wird ganz sicher nicht aufgeben“, hält Schwenningens Coach Steve Walker dagegen.

Ebenfalls am Freitag kann Bremerhaven mit einem Sieg in Nürnberg das Viertelfinale klarmachen (Spiel 2 ab 19.15 Uhr live).

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen zu Spiel 1 der 1. Playoff-Runde zwischen den Grizzlys Wolfsburg und den Schwenninger Wild Wings in der PENNY DEL präsentiert von MagentaSport.

Am Freitag geht es weiter mit Spiel 2 der 1. Playoff-Runde: Ab 18.45 Uhr haben die Schwenninger Wild Wings die Grizzlys Wolfsburg zu Gast, ab 19.15 Uhr empfangen die Nürnberg Ice Tigers die Pinguins Bremerhaven.

DEL: 1. Playoff-Runde | Grizzlys Wolfsburg – Schwenninger Wild Wings 3:1 (Stand Serie: 1:0)

Wolfsburg sichert sich den Vorteil! Durch einen Doppelpack von Luis Schinko siegt Wolfsburg mit 3:1. Damit können die Grizzlys mit einem Sieg am Freitag den Einzug ins Viertelfinale klarmachen.

Charly Fliegauf, Sportdirektor Grizzlys Wolfsburg, in der 1. Drittelpause über Dustin Strahlmeier: „Sehr fokussiert! Er hat sehr viele Spiele gemacht in dieser Saison, so viele wie nie in seiner Zeit, wo er bei uns in Wolfsburg ist. Er ist topfit, er ist gut vorbereitet. Natürlich sind die Torhüter ein ganz wichtiger Faktor in dieser kurzen Serie.“

… über den neuen Headcoach Tyler Haskins: „Er macht einen sehr guten Job! Er holt die Mannschaft ab, nimmt alle mit. Die Trainer haben einige Dinge verändert, die Eiszeiten sind ein bisschen angepasst. Wir sind gut marschiert. Wir haben eine Best-of-5-Serie ausgerufen zum Schluss, die wir dann mit dem Tor kurz vor Schluss in Augsburg 3:2 gewonnen haben. Er ist sehr detailverliebt, er war schon als Spieler unser Motor! Er geht voran, er kennt die Gegebenheiten hier. Es macht sehr viel Spaß mit ihm! Wir wollen etwas aggressiver sein. Er verlangt viel von den Spielern, was das Tempo betrifft. Deswegen muss man die Wechsel kurzhalten. Es ist eine Anpassungszeit, die wir brauchen, die wir aber eigentlich nicht haben. Es muss schnell umgesetzt werden, was er den Jungs vorsetzt.“

… über sein eigene Vertragsverlängerung bis 2028 und seine Ziele: „Wir wollen wieder näher ran an die Top 6. Das wird schwer genug, wenn man sich die Liga anschaut. Viele Klubs rüsten auf, die Mannschaften werden besser.“

Tyler Haskins, Trainer Grizzlys Wolfsburg: „Das war ein guter Start, aber wir haben noch einiges an Arbeit vor uns. Mir hat gefallen, wie wir gespielt haben. Wir haben darüber gesprochen, wie wir unser Risiko limitieren können und das ist uns größtenteils gelungen. Dustin Strahlmeier war großartig, wenn er es sein musste. Die Jungs haben sich reingeworfen und gut gearbeitet, es war das typische Playoff-Spiel: Sehr intensiv, nicht viel Platz da draußen. Es war ein guter Start. Jetzt schauen wir, was es zu verbessern gibt und werden Freitag wieder bereit sein. Wir müssen die glückliche Mischung zwischen zu aggressiv und zu passiv finden.“

… wie er sich als Coach in den Playoffs fühlt: „Es ist Playoff-Hockey, die beste Zeit des Jahres! Wir genießen es und tun unser Bestes. Das ist der Grund, warum wir Eishockey spielen.“

Steve Walker, Trainer Schwenninger Wild Wings: „Mir hat unser 1. Drittel gut gefallen. Das Spiel wurde dadurch entschieden, dass sie in den richtigen Momenten ihre Chancen genutzt haben. Wir hatten einige Möglichkeiten, um Tore zu erzielen. Wir wussten, dass es ein Spiel mit wenigen Toren werden würde. Das macht es noch schwieriger, wenn man hinterherläuft. Wir haben nicht für genug Verkehr vorm Tor gesorgt, wir müssen in diese dreckigen Räume rein. Es wird noch eine lange Serie, wir werden im nächsten Spiel besser sein. Das Team wird ganz sicher nicht aufgeben. Heute kamen wir zu kurz, aber jetzt heißt es die Fehler, die uns die Tore gekostet haben, aufzuarbeiten.“

Luis Schinko, Grizzlys Wolfsburg, über seinen ersten Playoff-Doppelpack: „Es ist langsam wieder Zeit geworden! Ich habe viele Chancen gebraucht unter der Saison, war auch nicht zufrieden mit mir, aber das ist jetzt egal. Hauptsache wir haben den Sieg geholt. Wir wollen am Freitag gleich nachlegen.“

… über das Spiel: „Wir haben gut dagegengehalten. Wir haben probiert hart unser Spiel durchzudrücken und jeder für jeden einen einzustecken. Es ist ein richtig geiles Gefühl! Es ist nicht umsonst die geilste Zeit. Ein langer Sommer, da hat keiner wirklich Bock drauf! Auch wenn man sagt, die Eishockey-Spieler werden im Sommer gemacht. Das ist immer Flunkerei, jeder hat Bock auf Playoffs.“

… über den Sieg: „Sehr wichtig! Das hat den Druck von uns genommen. In Schwenningen ist es nicht einfach, aber wir wollen die Festung auch dort erobern.“

Björn Krupp, Grizzlys Wolfsburg, in der 2. Drittelpause: „Es ist Playoff-Eishockey. Wir müssen so weiter machen!“

… über sein 800. DEL-Spiel: „Das ist schon cool! Es gibt viele Leute, die mich auf diesen Weg begleitet haben, ich versuche jeden Tag zu genießen.“ =

Haakon Hänelt, Schwenninger Wild Wings: „Wir müssen nach vorne schauen und das nächste Spiel besser machen. Wir müssen konsequent unsere Chancen nutzen, die wir vorne hatten. Wenn du die nicht nutzt, verlierst du so ein Spiel. Hinten sind wir nicht gut genug gestanden, wurden zweimal überlaufen und haben dann die Gegentore gefressen. Das ist nicht gut genug. Es ist eine kurze Serie, jetzt müssen wir uns zusammenschließen und das Spiel drehen!“

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL Playoffs | 1. Playoff-Runde

Freitag, 20.03.2026

ab 18.45 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Grizzlys Wolfsburg

ab 19.15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Pinguins Bremerhaven

Sonntag, 22.03.2026 (falls erforderlich)

ab 13.45 Uhr: Pinguins Bremerhaven – Nürnberg Ice Tigers

ab 16.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Schwenninger Wild Wings

PENNY DEL Playoffs – komplett live bei MagentaSport

1. Playoff-Runde: 17./18., 20., 22. März

Viertelfinale: 24./25., 27., 29., 31. März, 2., 4., 6.* April

Halbfinale: 8., 10., 12., 14./15., 17., 19. (20.), 21. (22.) April

Finale: 24., 26., 28., 30. April, 3., 5., 7. Mai

* falls erforderlich

** bei Heimspiel der Kölner Haie oder der Eisbären Berlin

Überall erstklassigen Sport sehen können: Dein Sport. Dein Spiel. Alles live.

Fußball, Eishockey, Basketball, Golf und vieles mehr live bei MagentaSport. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen-Bundesliga, der EuroLeague und des BKT EuroCups. Dazu Live-Golf mit der PGA Tour, der DP World Tour und dem Ryder Cup. Außerdem die Basketball-Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3×3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3×3 Top-Events. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften. Zusätzlich Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. Außerdem die Hockey Welt- und Europameisterschaften sowie die FIH Pro League. Weitere Topspiele aus dem Coupe de France sowie internationaler Spitzenfußball und weiterer hochkarätiger Live-Sport bei Sportdigital FUSSBALL & Sportdigital1+. Insgesamt mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr.