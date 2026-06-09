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ERC LechbruckTransfer-News

Richard Schratt bleibt ein Flößer

9. Juni 20261 Mins read50
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Richard Schratt - © Siegl
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Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck kann auch in der Saison 2026/27 weiterhin auf die Dienste von Richard Schratt bauen.

Der 31-jährige Stürmer geht damit in seine dritte Spielzeit im Trikot der Flößer und hat sich längst als wichtiger Bestandteil der Mannschaft etabliert.

Schratt überzeugt mit seiner hohen Laufbereitschaft, seiner Vielseitigkeit und seinem unermüdlichen Einsatz für das Team. Ob in offensiven oder defensiven Situationen – auf Richard Schratt ist jederzeit Verlass. Mit seiner Erfahrung aus zahlreichen Jahren im höherklassigen Eishockey bringt er zudem wertvolle Routine in die Kabine und auf das Eis.

Auch in der vergangenen Saison gehörte der Angreifer zu den Spielern, die mit großem Engagement vorangegangen sind und wichtige Impulse für das Mannschaftsspiel setzen konnten. Seine Schnelligkeit, seine mannschaftsdienliche Spielweise und seine positive Einstellung machen ihn zu einem wichtigen Baustein im Kader der Flößer. In 21 absolvierten Punktspielen erzielte er 17 Scorerpunkte.

Der ERC freut sich, dass Richard Schratt dem Verein auch in der kommenden Spielzeit erhalten bleibt und weiterhin mit der Rückennummer 54 für die Blau-Weißen auf Torejagd gehen wird.

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